Suceava. Accident în localitatea Șcheia – un TIR a ajuns de-a latul drumului

Un accident de circulație soldat cu rănirea unei persoane a avut loc pe 5 septembrie pe șoseaua de centură a municipiului Suceava, în localitatea Șcheia. Apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență a fost înregistrat în dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava în jurul orei 16:00 și anunța că a fost implicat un autotren în care este doar conducătorul auto.

Au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD. „Conducătorul auto, conștient și cooperant, a fost preluat de către echipajul SMURD și este monitorizat medical”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava.

Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească cauzele și condițiile în care a avut loc evenimentul rutier nedorit.

FOTO ISU Suceava