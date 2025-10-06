Suceava. Accident în lanț cu patru mașini implicate și trei persoane transportate la spital

Un accident în care au fost implicate patru autoturisme a avut loc luni seara, 6 octombrie, pe raza localității Cumpărătura. În cele patru mașini se aflau șase persoane, toate conștiente și cooperante în momentul sosirii echipajelor de intervenție.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială de stingere, o autospecială pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD, sprijiniți de patru echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Echipajele medicale au evaluat toate cele șase persoane implicate, iar trei dintre acestea au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

„În urma impactului, la unul dintre autoturisme au luat foc elemente combustibile de la compartimentul motor. Incendiul a fost lichidat de către ceilalți participanți la trafic cu ajutorul unor stingătoare auto, până la sosirea pompierilor militari”, au declarat reprezentanții ISU Suceava.

