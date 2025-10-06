ACTUALITATESOCIALStiri fierbinti

Suceava. Accident în lanț cu patru mașini implicate și trei persoane transportate la spital

de Popa Denisa

Un accident în care au fost implicate patru autoturisme a avut loc luni seara, 6 octombrie, pe raza localității Cumpărătura. În cele patru mașini se aflau șase persoane, toate conștiente și cooperante în momentul sosirii echipajelor de intervenție.

Suceava. Accident în lanț cu patru mașini implicate și trei persoane transportate la spital

Potrivit informațiilor transmise de ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială de stingere, o autospecială pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD, sprijiniți de patru echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.
Echipajele medicale au evaluat toate cele șase persoane implicate, iar trei dintre acestea au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.
Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Suceava. Accident în lanț cu patru mașini implicate și trei persoane transportate la spital

În urma impactului, la unul dintre autoturisme au luat foc elemente combustibile de la compartimentul motor. Incendiul a fost lichidat de către ceilalți participanți la trafic cu ajutorul unor stingătoare auto, până la sosirea pompierilor militari”, au declarat reprezentanții ISU Suceava. Suceava. Accident în lanț cu patru mașini implicate și trei persoane transportate la spital Suceava. Accident în lanț cu patru mașini implicate și trei persoane transportate la spital Suceava. Accident în lanț cu patru mașini implicate și trei persoane transportate la spital Suceava. Accident în lanț cu patru mașini implicate și trei persoane transportate la spital Suceava. Accident în lanț cu patru mașini implicate și trei persoane transportate la spital Suceava. Accident în lanț cu patru mașini implicate și trei persoane transportate la spital

Foto: ISU Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Exercițiu interinstituțional „Petrodava – 25”
Articolul următor
Neamț. Bărbat dat dispărut după ce a plecat de la ferma unde lucra

Ultima ora

SOCIAL

Neamț. Bărbat dat dispărut după ce a plecat de la ferma unde lucra

Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din...
EVENIMENT

Exercițiu interinstituțional „Petrodava – 25”

Poligonul Dealul Vulpii din Piatra Neamț a fost teatrul...
Stiri fierbinti

Târgu-Neamț. Bărbat găsit decedat sub podul de la Ozana

Un trecător a observat, luni, 6 octombrie, că, sub...
SOCIAL

Programul lucrărilor Publiserv Piatra Neamț în perioada 1 – 3 octombrie

În perioada 6 – 10 octombrie, societatea Publiserv efectuează...
INFRACȚIONAL

Acțiuni în forță ale poliției în Neamț. Sancțiuni de peste 55.000 de lei și furt de arbori cercetat penal

În perioada 4 - 6 octombrie,  polițiștii din Neamț...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale