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Suceava. Accident în Frățăuții Noi. Un tânăr a fost transportat în comă la spital

de Croitoru Angela

Un accident deosebit de grav a avut loc în satul Costișa, comuna Frățăuții Noi din județul Suceava, vineri, 31 iulie 2026, în jurul orei 20:25. Un tânăr de 25 de ani care conducea un autoturism a pierdut controlul asupra volanului și mașina a ieșit de pe șosea. În urma impactului puternic, șoferul a rămas încorsetat între fiarele mașinii. La sosirea salvatorilor de la ISU Rădăuți, bărbatul era în stare foarte gravă, inconștient.

„Militarii Detașamentului de pompieri Rădăuți au intervenit cu o autospecială dotată cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, în urma unui accident rutier produs în localitatea Costișa, comuna Frătăuții Noi.

La sosirea echipajelor, un autoturism era ieșit în afara părții carosabile, iar conducătorul auto era încarcerat.Suceava. Accident în Frățăuții Noi. Un tânăr a fost transportat în comă la spital

Cu ajutorul accesoriilor din dotare, victima (un bărbat în vârstă de 25 de ani) a fost extrasă și predată echipajului medical. Bărbatul era în stare de inconștiență, însă prezenta funcții vitale. După ce a fost stabilizat, acesta a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate”, a transmis maiorul Alin Găleată, purtătorul de cuvânt al ISU Suceava.

Unei tinere în vârstă de 20 de ani, care se afla la fața locului, martoră la starea gravă a șoferului, „dar nu a fost implicată în evenimentul rutier, a suferit un atac de panică. Un alt echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava a preluat-o și a transportat-o la o unitate spitalicească”.

Angela Croitoru

Foto: ISU Suceava

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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