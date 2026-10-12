Suceava. Accident cu un autotren și două autoturisme. O persoană a ajuns la spital

Un accident în care au fost implicate un autotren și două autoturisme s-a produs în urmă cu puțin timp, în localitatea Drăgușeni, județul Suceava.

La fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD.

„În eveniment au fost implicate patru persoane, neîncarcerate. Doar una, conștientă și cooperantă, a necesitat îngrijiri medicale și a fost preluată de către pompierii paramedici SMURD. Ulterior, victima a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare”, au transmis reprezentanții ISU Suceava.

Vom reveni cu amănunte.

1 din 5

Foto: ISU Suceava