Suceava. Accident cu trei victime la Moldovița – un tânăr de 18 ani și-a pierdut viața

Un accident de circulație soldat cu trei victime, din care una a decedat, a avut loc cu puțin timp în urmă în localitatea Rașca, comuna Moldovița. Au intervenit pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Câmpulung Moldovenesc cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, cu sprijinul a două ambulanțe SAJ.

„Este vorba despre un autoturism care a lovit un gard și s-a oprit pe partea carosabilă. La fața locului au fost identificate trei victime, cu vârste cuprinse între 18 și 19 ani. Din nefericire, după aplicarea manevrelor de resuscitare, un tânăr în vârstă de 18 ani a fost declarat decedat”, anunță ISU Suceava. Ceilalți doi tineri, de 18 și 19 ani, au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească cauzele și condițiile care au dus la producerea tragediei.

FOTO ISU Suceava