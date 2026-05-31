Suceava. Accident cu doi răniți în centrul municipiului 

O coliziune între două autoturisme, s-a produs în cursul nopții trecute, 30 spre 31 mai 2026, pe bulevardul Sofia Vicoveanca din municipiul Suceava. În urma impactului, două persoane, un bărbat și o femeie au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la spital.

„Au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). În urma evenimentului rutier, un bărbat și o femeie au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare și acordarea tratamentului de specialitate”, a transmis ISU Suceava.

(A.C.)

Imagini: ISU Suceava