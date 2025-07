Actualizare: „A fost anunțat un accident între un microbuz și un autoturism, în total fiind implicate 10 persoane. În autoturism se afla o singură persoană, iar în microbuz nouă, doi părinți și restul copii. Pentru gestionarea optimă a intervenției am activat planul roșu la fața locului, astfel încât am trimis o autospecială pentru descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, o ambulanță SMURD și cu sprijinul a cinci echipaje de la Serviciul de Ambulanță Județean Suceava. Din fericire nu am avut persoane încarcerate. Din cele zece implicate, șase au necesitat îngrijiri medicale la fața locului. Vorbim de trei adulți și de trei copii. Toate cele șase persoane erau conștiente și cooperate, dar cu diferite traumatisme. Și toți cei șase au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava”, a declarat locotenent colonel Alin Găleată, purtător de cuvânt ISU Suceava.

Știre inițială: În urmă cu puțin timp a avut loc un accident rutier în județul Suceava, pentru care autoritățile au declanșat Planul roșu de intervenție. S-a întâmplat la ieșirea din localitatea Șcheia, spre Gura Humorului, pe DN17. Din primele informații ar fi implicat un autoturism și un microbuz. „Pentru gestionarea optimă a evenimentului, a fost activat Planul Roșu de Intervenție, care presupune suplimentarea resurselor la fața locului în vederea optimizării misiunii de răspuns. La fața locului intervin pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare, o ambulanță SMURD, o autospecială de transport victime multiple și o autospecială de stingere. În sprijin, au fost trimise și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava”, anunță ISU Suceava.

Sursa citată arată că sunt implicate 10 persoane, conștiente și cooperante, acestea fiind evaluate medical. Trei adulți și tot atâția copii primesc îngrijiri medicale la fața locului.

FOTO-VIDEO: ISU Suceava

