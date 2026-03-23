Suceava. 44.000 de euro nedeclarați la vamă, descoperiți la un ucrainean care traversa frontiera pe jos

Un bărbat de 55 de ani, cetățean ucrainean, a rămas fără 44.000 de euro, bani cu care a încercat să intre în România fără să-i declare. S-a întâmplat pe 21 martie, în jurul orei 00:40, pe sensul de intrare în țară, în Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus. Bărbatul se deplasa pe jos, ceea ce se pare că ar fi atras atenția vameșilor.

„Echipa comună de control, formată din polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Vicovu de Sus și inspectori vamali de la Biroul Vamal Vicovu de Sus, a descoperit suma de 44.000 de euro, ascunsă în bagajele personale ale unui bărbat care se deplasa pe jos pe ruta Ucraina – România.

În baza analizei de risc, echipa mixtă formată din polițiști de frontieră și lucrători vamali a efectuat un control amănunțit asupra bărbatului și a bagajelor personale. În timpul verificărilor, a fost descoperită suma de 44.000 de euro, ascunsă în căptușeala genții de mână și in buzunarul exterior al unei borsete”, anunță Poliția de Frontieră.

Banii nu au fost declarați conform prevederilor legale privind introducerea în țară a numerarului în valută sau în monedă națională. Din acest motiv întreaga sumă a fost reținută pentru continuarea cercetărilor, iar ucraineanul a fost sancționat de Biroul Vamal Vicovu de Sus cu amendă în valoare de 3.000 de lei. „Reamintim că introducerea în România a sumelor mai mari de 10.000 de euro (sau echivalentul în altă valută) fără declarare este interzisă și poate atrage sancțiuni, inclusiv confiscarea sumelor nedeclarate. Poliția de Frontieră Română recomandă tuturor cetățenilor să respecte reglementările vamale și să se informeze înainte de a intra sau ieși din țară, pentru a evita consecințele legale”, mai arată sursa citată.

