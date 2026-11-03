Suceava: 125 de milioane de lei fonduri europene pentru reconstrucția drumurilor distruse de inundații la Broșteni

Consiliul Județean Suceava a a accesat una dintre cele mai mari finanțări europene nerambursabile din acest an destinate infrastructurii rutiere locale. Președintele instituției, Gheorghe Șoldan, a semnat oficial contractul de finanțare în valoare de 125 de milioane de lei (aproximativ 25 de milioane de euro) prin programul european RESTORE ( derulat prin Agenția de Dezvoltare Nord-Est, accesabil din 2025, prin care s-au alocat bani și pentru Borca și Farcașa, cele două localități din Neamț afectate de aceleași inundații), fonduri ce vor fi direcționate în refacerea drumurilor și podurilor măturate de viituri în zona orașului Broșteni.

Banii europeni sunt alocați printr-un mecanism special de sprijin dedicat exclusiv refacerii comunităților afectate de calamități naturale și inundații. Proiectul aprobat vizează două artere vitale pentru zona montană a județului, unde viiturile din ultimii ani au lăsat în urmă distrugeri importante.

Aproape 16 kilometri de asfalt nou, poduri și podețe reconstruite de la zero

Conform documentației tehnice, investiția masivă va acoperi lucrări complexe de consolidare și modernizare pe două tronsoane rutiere care însumează aproape 16 kilometri:

DJ 174: Un sector de drum de 7 kilometri, care se întinde până la limita administrativă a orașului Broșteni.

DJ 174E: Un tronson de aproape 9 kilometri, pe traseul strategic Păltiniș – Catrinari – Dârmoxa.

Pe lângă turnarea straturilor noi de asfalt și lărgirea căilor de rulare acolo unde platforma drumului a fost surpată de ape, proiectul pune un accent deosebit pe siguranța hidrologică. Astfel, vor fi reconstruite integral sau modernizate 6 poduri mari și nu mai puțin de 54 de podețe, dimensionate special pentru a rezista unor debite istorice ale cursurilor de apă din zonă.

Plan extins: Autoritățile vor modernizarea totală a drumului spre Dârmoxa

Planul administrativ nu se oprește însă doar la porțiunea afectată de inundații. Pe traseul DJ 174E mai există o porțiune de 10 kilometri, în prezent pietruită, care nu a îndeplinit criteriile stricte de eligibilitate ale programului RESTORE deoarece nu fusese direct distrusă de calamități.

Pentru a nu lăsa proiectul incomplet, conducerea Consiliului Județean a luat decizia de a scoate la licitație și acest sector de 10 kilometri cu o clauză suspensivă. Când vor fi bani va putea fi derulată imediat investiția.

Autoritățile sucevene speră că în primăvara anului viitor, utilajele să fie deja pe teren.