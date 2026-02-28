SUA și Israel au atacat Iranul. Bombardamente în Teheran: atacurile au început în jurul orei 10:00 (ora locală)

Bombardamentele din Teheran au început în jurul orei 10:00, ora locală, respectiv 08:30 în România. Atacurile au avut loc într-o sâmbătă dimineață, prima zi a săptămânii în Iran, când milioane de oameni sunt la serviciu, iar copiii la școală.

Teheran are o populație de peste 9 milioane de locuitori, din totalul de aproximativ 93 de milioane ai Iranului. În Iran, zilele de weekend sunt joi și vineri, iar săptămâna de lucru începe sâmbăta și se încheie miercuri.

Atacurile militare de sâmbătă, 28 februarie, au fost inițiate de Israel, care le-a descris drept „preventive”. Un oficial american a declarat pentru Al Jazeera că Statele Unite au participat, de asemenea, la atacuri.

Într-o ieșire în care a anunțat și justificat atacul, Donald Trump, președintele SUA a anunțat că ”Vor fi bombe peste tot. E poate singura voastră șansă într-o generație să scăpați de regim”, ceea ce ne arată o schimbare majoră de tactică, în sensul că se dorește înlocuirea regimului politic. Ceea ce ar putea însemna un război lung cu posibilități reale de extindere a conflictului.

În Israel este declarată stare de alertă și spațiul aerian al țării este închis, ca și al Iranului. (V.B.)