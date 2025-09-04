Lupta liderului Sindicatului Europol Neamț, polițistul Ioan Cănărău, cu structura angajatoare, IPJ Neamț, continuă. După ce instanța de judecată a dispus reîncadrarea acestuia până la judecarea solicitării de anulare a dispoziției IPJ Neamț prin care a fost dat afară din sistem, Ioan Cănărău a fost demis a doua oară. Acesta ar fi fost cercetat disciplinar, pe o procedură secretă, cauză care se pare că nu ar fi fost clasată la momentul la care Cănărău și-a pierdut serviciul. După decizia din 2 septembrie a Curții de Apel Galați, Ioan Cănărău ar fi trebuit să fie reangajat (amănunte aici). Dar IPJ Neamț i-a comunicat rezultatul cercetării disciplinare prin care se prevedea demiterea. Pe 3 septembrie Ioan Cănărău s-a întâlnit cu cei de la resurse umane care întocmeau actele pentru a-i înmâna, pe de o parte, decizia de reangajare, iar pe altă parte, decizia de (re)demitere.

Pe 4 septembrie Ioan Cănărău aștepta în fața sediului IPJ Neamț o întrevedere cu șeful instituției, Gabriel Coman, Acesta plecase însă la o videoconferință care urma să să desfășoare la Prefectura Neamț. Anterior participase la conferința de presă care a avut ca temă activitatea instituției pentru primele 7 luni din 2025. Întrebat de situația polițistului sau ex-polițistului Cănărău, Gabriel Coman a precizat că informațiile nu sunt publice, conform statutului polițistului, și nu poate comunica nimic pentru că este vorba de date care nu se supun legii liberului acces la informațiile de interes public.

(G. S.)