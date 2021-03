Doi tineri au început oficial de astăzi un stagiu de practică de 15 zile la Poliţia Locală Târgu Neamţ. Andreea Lupu şi Matei Arucsandei sunt studenţi în anul II la Facultatea de Poliţie Locală din cadrul universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.

„Avem doi studenţi de la Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, care fac trei ani de studii pentru a ajunge poliţişti locali. Ei trebuie să execute la noi un număr de 90 de ore practice. Acum suntem în faza teoretică şi le-am prezentat forma de organizare, atribuţiile poliţistului local şi legislaţia cu care lucrăm. Ulterior vom merge cu ei pe teren, în patrulare. Ei vor face practică la noi 15 zile. Îmi doresc ca atunci când vor ajunge la facultate să aibă format un bagaj de cunoştinţe bogat, astfel încât să le fie de folos în viitoarea lor profesie şi să-i ajute în carieră” , ne-a spus Florin Tofan, şeful Poliţiei Locale.

Andreea Lupu este de loc din comuna Pipirig, dar de ceva timp locuieşte în Târgu Neamţ: „Iniţial vroiam să devin cadru didactic, apoi am vrut să dau la şcoala de subofiţeri de la Câmpina, dar în anul când am terminat liceul nu s-a mai organizat sesiune de înscrieri şi nu am mai vrut să aştept. Aşa am ales să mă înscriu la facultatea de poliţie locală din Suceava. De curând locuiesc în Târgu Neamţ, pentru că urmează să mă căsătoresc. Sper ca această practică să mă formeze ca profesionist dar şi ca om”.

Matei Arucsandei este din comuna Agapia: „Am ales să devin poliţist local pentru că îmi place să lucrez cu fel de fel de oameni şi îmi place dreptatea. Am ales să fac practică la Poliţia Locală Târgu Neamţ, pentru că oraşul este liniştit dar şi pentru că sunt aproape de casă. O să am ocazia să învăţ lucruri noi. Sunt multe informaţii care nu se regăsesc în cărţi şi ne vor fi de folos când vom lucra efectiv în acest domeniu”.

C.T. STURZU