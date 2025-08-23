Inspectoratele școlare județene din Nord-Est-ul țării, Bacău, Neamț, Botoșani, Suceava, Iași și Vaslui au aprobat structura următorului an școlar, 2025 – 2026 încă din primăvara acestui an. Potrivit ordinului Ministrului Educației și Cercetării, noul an școlar începe pe data de 8 septembrie, într- o zi de luni și se va încheia pe 19 iunie, într-o zi de vineri.

Și acest an școlar va fi format tot din cinci module, cu o medie de 1 lună și jumătate de studiu, cu excepția ultimului modul care va avea mai mult de două luni, chiar înainte de vacanța mare.

Fiecare județ și-a decis, prin Consiliile de Administrație din inspectoratele școlare, perioada în care va avea loc “vacanța de schi”, de la finalul lunii februarie, după cum veți putea vedea în calendarele de mai jos, cu structura anului școlar pe județe.

Conducerile școlilor, după ce au consultat și asociațiile de părinți, stabilesc perioada în care se vor desfășura Săptămâna Verde și Școala Altfel, cu condiția să anunțe elevii și părinții până la data de 1 aprilie 2026.

Județul Neamț

Județul Bacău

Județul Botoșani

Județul Iași

Județul Suceava

Județul Vaslui

Angela Croitoru

Sursă foto: Edupedu.ro