Odată cu primele măsuri de relaxare a restricțiilor generate de criza sanitară luate la nivel național, au fost deschise zonele de promenadă din Ștrandul Municipal și terenurile de tenis.

Având în vedere evoluția pozitivă, există șanse reale pentru a deschide zonele de plajă și bazinele cu apă din ștrandul municipal în acest sezon. Din aceste considerente, municipalitatea pietreană s-a preocupat să pregătească sezonul de vară pentru acest an, realizând lucrările și procedurile necesare pentru asigurarea unor condiții optime de funcționare și siguranță.

Astăzi, primarul Dragoș Chitic a făcut o deplasare în ștrand pentru a analiza, împreună cu reprezentanții compartimentului care răspunde de zonele de agrement, stadiul lucrărilor și ce mai trebuie realizat pentru a deschide zona de bazine și plajă, atunci când acest lucru va fi permis.

„Și în acest an, chiar dacă a fost o situație cu totul specială generată de dificila problemă sanitară, am realizat lucrări pentru pregătirea ștrandului, astfel încât pietrenii să se bucure și în sezonul estival de această importantă zonă de agrement. Pe lângă lucrările specifice pe care le realizăm în ștrand în fiecare primăvară, în acest an am achiziționat 400 de șezlonguri noi și am achiziționat dotări suplimentare la o parte dintre căsuțele pentru cazare. Pregătim în aceste zile zonele de plajă și bazinele cu apă, realizăm revizia echipamentelor și a instalațiilor care asigură funcționarea bazinelor și am demarat procedurile pentru deschiderea teraselor spațiilor de alimentație publică. Pregătim, de asemenea, asigurarea serviciilor de salvamar și asistență medicală obligatorii pentru permiterea accesului la bazinele cu apă. Sunt încrezător că vom putea deschide în acest sezon și zona de bazine și plajă în Ștrandul Municipal în condiții de maximă siguranță”, a declarat primarul Dragoș Chitic.

În condițiile în care măsurile de relaxare dispuse la nivel național vor permite funcționarea ștrandurilor, deschiderea zonelor de plajă și a bazinelor din Ștrandul Municipal ar putea fi după data de 15 iunie. În această situație, vor fi luate toate măsurile necesare, astfel încât persoanele care accesează zonele de plajă și bazinele să fie în siguranță.