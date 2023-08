Începem cu bancul că este plin de învățăminte: un vânător îşi ia soţia cu el la vânătoare. La un moment dat aude o împuşcătură şi nişte certuri. Fuge către locul faptei şi îşi vede soţia cum se certă cu un alt vânător. La un moment dat, vânătorul cedează şi îi spune:

– Bine, doamna, cerbul este al dumneavoastră, dar măcar mă lăsaţi să iau şaua de pe el?

Situație reală. La Itrinești, pe un fond de vânătoare plin de oameni importanți, un vânător priceput sau unul plecat cu partea feminină a familiei după el, a tras și a împușcat un …cal. Proprietarul animalului, probabil știind cu cine are de-a face, s-a gândit o zi dacă să reclame sau nu, probabil a așteptat vreo propunere de negociere, cert este că a reclamat într-un târziu la Poliție. Pe lângă polițiștii de la postul local, în general mai împăciuitori ar fi venit și unii de la Protecția Animalelor, care când au văzut animalul măcelărit la propriu, și-au intrat în atribuții. Cum moartea unui cal, chiar împușcat de un vânător, nu prea face valuri, am cerut câteva lămuriri la Poliție. Așa am aflat că ”a fost întocmit dosar penal cu privire la săvârșirea infracțiunii, cu intenție, fără drept”. Și că urmează cercetări la nivelul plăgilor, după care vom vedea ce urmează. Ne gândim că poate,poate se găsește vreo rană mai letală decât glontele.

Cât privește dosarul penal, rămâne de văzut cine a tras, dacă avea permis sau dacă mai avea un asemenea document, dacă a tras altcineva decât proprietarul în acte al armei și cum va fi justificată infracțiunea, apropo de ce se poate vâna în acest moment.

Mai multe persoane cu care am luat legătura s-au declarat sceptice în privința finalizării anchetei, până la urma urmei, e vorba doar de un cal. Și, în definitiv, ce căuta calul fără șa în calea glonțului?

(V.B.)