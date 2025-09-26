EDUCATIEACTUALITATEADMINISTRAȚIE

Stimulentele financiare pentru elevii de 10 la Bacalureat și Evaluarea Națională

de Croitoru Angela

Ministerul Educației și Cercetării a lansat joi, 25 septembrie, în consultare publică, proiectul de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare elevilor care au obținut media 10,00 la examenele naționale din sesiunea iunie-iulie 2025.

Documentul prevede:

  • suma de 2.000 de lei pentru fiecare absolvent de gimnaziu care a obținut media 10 la evaluarea națională 2025;
  • suma de 5.000 de lei pentru fiecare absolvent de liceu cu media generală 10 în prima sesiune a bacalaureatului, inclusiv sesiunea specială.

Sumele propuse sunt în aceleași cuantumuri ca în anul precedent, iar lista nominală a beneficiarilor și modalitatea de acordare a stimulentelor financiare vor fi aprobate, ulterior, prin ordin de ministru.

Niciun absolvent din Neamț nu va primi acești bani

În sesiunile din vara acestui an (iunie – iulie), la nivel național, 42 de absolvenți de liceu au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat (32 la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie 2025, 1 în sesiunea specială și 9 la examenul de bacalaureat german, sesiunea iunie 2025), iar 85 de absolvenți de clasa a VIII-a au obținut media 10 la evaluarea națională.

Stimulentele financiare pentru elevii de 10 la Bacalureat și Evaluarea NaționalăDin județul Neamț niciun absolvent de clasa a VIII-a nu a obținut 10,00 la Evaluarea Națională în ultimii doi ani. Cea mai mare medie, 9,92, a fost obținută anul acesta de Ana Fediuc, de la gimnaziul Colegiului Național de Informatică din Piatra-Neamț (mai multe despre Ana Fediuc puteți citi aici)

Nu a fost nicio medie de 10,00 în 2025 în Neamț la examenul de Bacalaureat. Media cea mai mare din județ a fost de 9,98, doi candidați reușind această performanță, unul de la Colegiul Național „Calistrat Hogaș” din Piatra Neamț și unul de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Târgu Neamț. Așadar, din păcate, niciun absolvent din Neamț nu va primi aceste stimulente, chiar dacă diferențele față de nota maximă au fost de ordinul a doar cîteva sutimi.

Ministrul Educației, Daniel DavidAm reușit, prin măsurile fiscal-bugetare adoptate, să asigurăm plata salariilor și burselor în acest an și să ne stabilizăm pentru dezvoltare și reforme în anii care vin. Pe lângă acest obiectiv, în cadrul căruia păstrarea componentei sociale a fost determinantă (burse sociale și sprijin pentru categorii de elevi în diverse situații de risc), am încercat să securizăm și partea de recompensare a excelenței. Astfel, alături de premiile în bani acordate pentru rezultatele obținute în competițiile școlare naționale și internaționale, propunem, conform reglementărilor în vigoare, acordarea de stimulente financiare elevilor care în această vară au încheiat examenele naționale cu media generală 10”, a declarat ministrul Daniel David pe site-ul oficial al ministerului.

Documentul aflat în consultare poate fi accesat aici.

