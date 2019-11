sterilizatorul a fost achiziționat cu fonduri de la Consiliul Județean Neamț

în cursul zilei de astăzi urmează să ajungă computerul tomograf

în zilele următoare, Spitalul Județean va primi și un sterilizator cu abur

zilele trecute a primit un aparat pentru radiografii pelvine și un mijloc de transport electric pentru pacienți

Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț are, de săptămâna aceasta, prin grija Consiliului Județean Neamț, la inițiativa președintelui Ionel Arsene, un aparat extrem de necesar pentru buna desfășurare a activității. Noua achiziție este un sterilizator cu plasmă, în valoare de 328.000 de lei. În această perioadă, spitalul a primit sau urmează să primească alte patru aparate esențiale pentru tratarea pacienților și pentru asigurarea condițiilor de muncă optime pentru specialiști. În cursul zilei de astăzi, furnizorul a trimis către Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț computerul tomograf, un aparat în valoare de un milion de lei, care va deservi Unitatea de Primi Urgențe. Zilele trecute, la spital au ajuns echipamentul de radiologie pentru radiografii în ortostatism a membrelor pelvine și un mijloc de transport electric pentru pacienți. Pe lista celor mai importante și costisitoare aparate cu care va fi dotat Spitalul Județean se numără și un sterilizator cu abur cu generator propriu, în valoare de circa 570.000 de lei.

Astăzi, în prezența președintelui Ionel Arsene și a reprezentanților unității spitalicești, sterilizatorul cu plasmă a fost pus în funcțiune. Aparatul va funcționa la Secția Sterilizare din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. „Spre marea mea bucurie, am reușit să procurăm, cu fonduri de la bugetul Consiliului Județean Neamț, un sterilizator cu plasmă. Valoarea acestui aparat este de 328.000 de lei. Până la sfârșitul anului vor ajunge echipamente medicale de cea mai înaltă performanță pe toate secțiile spitalului pe care s-au cerut dotări de către specialiștii care își desfășoară activitatea acolo. Ca președinte al Consiliului Județean Neamț, instituție în subordinea căreia se află spitalul, am satisfacția că putem să dotăm unitatea medicală la cele mai înalte standarde. Am urmărit să găsesc soluții pentru absolut toate cererile conducerii spitalului în privința necesarului de aparatură medicală și am reușit! Astăzi am văzut sterilizatorul cu plasmă. De curând a ajuns aparatul care va face radiografii în ortostatism a membrelor pelvine. Tot de câteva zile, transportul pacienților de la un corp la altul al spitalului se face cu un mijloc de transport electric, finanțat integral de Consiliul Județean Neamț – 90.000 de lei. Urmează să ajungă un computer tomograf, de un milion de lei. Apoi un sterilizator cu abur cu generator propriu. Și lista viitoarelor dotări este lungă. Am alocat fonduri de la Consiliul Județean, am solicitat sprijin guvernamental și am găsit înțelegere la Ministerul Sănătății în perioada când Guvernul era condus de Viorica Dăncilă, pentru foarte multe achiziții!

Asigurarea unor condiții normale pentru pacienți în spitalele din județul Neamț este esențială pentru mine! Nu vreau să mai accept că nemțenii ar putea să opteze să se trateze în spitale din alte zone ale țării. Vreau să găsească «acasă» tot ce este necesar pentru diagnosticarea afecțiunilor cu acuratețe desăvârșită. De asemenea, îmi doresc să știu că specialiștii din unitățile sanitare au condiții optime pentru desfășurarea activității. Avem medici, asistenți, care au renunțat să mai lucreze în străinătate și vor să se angajeze la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț! Cred că suntem pe drumul cel bun! Salariile în acest domeniu de activitate sunt de nivel european, eu fac tot ce ține de mine pentru asigurarea dotărilor în spitale și pentru condiții cât mai bune pentru cadrele medicale și nu accept să mai aud că sunt pacienți nemulțumiți!“, a declarat Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț.