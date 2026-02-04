ECONOMIEACTUALITATESOCIAL

Statul promite discreție și dobânzi mari – noua emisiune de titluri Fidelis

de Sofronia Gabi

Statul promite discreție și dobânzi mari - noua emisiune de titluri FidelisMinisterul Finanțelor lansează a doua emisiune de titluri de stat Fidelis din acest an, iar subscrierile pot fi făcute în perioada 6 – 13 februarie. Investițiile de acest fel pentru persoanele fizice au avantajul că statul oferă dobânzi atractive și neimpozabile, atât pentru investițiile în lei cât și pentru cele în euro. În plus, veniturile obținute din investițiile de acest fel nu trebuie declarate. Pentru titlurile de stat în moneda națională sunt dobânzi anuale de 7,25%, iar la cele în euro de cel mult 6 procente. Titlurile de stat Fidelis sunt listate la Bursa de Valori București și pot fi achiziționate prin mai multe bănci partenere.

În lei, dobânzile acordate de stat sunt de 6,15% – scadență la 2 ani; 7,15% – scadență la 2 ani pentru donatorii de sânge; 6,75% – scadență la 4 ani; 7,25% – scadență la 6 ani. La investițiile în moneda europeană este o dobândă anuală de 3,60% – scadență la 3 ani; 4,50% – scadență la 5 ani; 6,00% – scadență la 10 ani. Donatorii de sânge au, în continuare, anumite beneficii. „Dacă ai donat sânge începând cu 1 septembrie 2025, poți accesa tranșa dedicată în lei, cu o dobândă de 7,15% și un prag minim de subscriere redus la 500 lei (față de 5.000 lei), în limita unui plafon de 100.000 lei”, anunță Ministerul Finanțelor.

Investițiile în titluri de stat Fidelis sunt atractive pentru că oferă mai multe beneficii între care venituri neimpozabile, posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate și flexibilitate în administrarea portofoliului. Titlurile pot fi achiziționate prin băncile partenere BT Capital Partners & Banca Transilvania, BCR, BRD, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank.

FOTO: Ministerul Finanțelor Facebook

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Accident pe Bulevardul Decebal, în Piatra-Neamț: două femei au ajuns la spital
Articolul următor
Profesorii revin în stradă: peste 2.000 de participanți așteptați la pichetarea Guvernului, pe 4 februarie

Ultima ora

Categorii

SOCIAL

Botoșani. A doua Răscoală de la Flămânzi – localnicii refuză să achite taxele și impozitele locale

După Răscoala din 1907 care a avut loc în...
INFRACȚIONAL

Video-foto. Rezultatele acțiunii IPJ Neamț de pe DN2: 76 de șoferi sancționați, 6 certificate de înmatriculare retrase în doar 4 ore

Polițiștii rutieri din Neamț au desfășurat, la 2 februarie,...
Stiri fierbinti

Profesorii revin în stradă: peste 2.000 de participanți așteptați la pichetarea Guvernului, pe 4 februarie

Nemulțumiți de modul în care sunt tratate cadrele didactice...
FAPT DIVERS

Accident pe Bulevardul Decebal, în Piatra-Neamț: două femei au ajuns la spital

Un accident rutier s-a produs luni seară, în jurul...
POLITICA

Daniel Harpa: PSD susține pachetul de relansare și solidaritate. Sprijin în două tranșe pentru 2,8 milioane de pensionari

Președintele PSD Neamț, Daniel-Vasilică Harpa, a participat duminică, 1...
INFRACȚIONAL

FOTO. Trei tineri din zona Roman, reținuți după percheziții DIICOT: zeci de doze de canabis și 3-CMC, cântare și sume de bani, ridicate

Trei tineri din zona municipiului Roman au fost reținuți...
SOCIAL

Alocațiile, indemnizația și stimulentul de inserție vin mai devreme în februarie

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță că...
Social Neamț

Alocațiile, indemnizația și stimulentul de inserție vin mai devreme în februarie

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță că...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale