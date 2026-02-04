Statul promite discreție și dobânzi mari – noua emisiune de titluri Fidelis

Ministerul Finanțelor lansează a doua emisiune de titluri de stat Fidelis din acest an, iar subscrierile pot fi făcute în perioada 6 – 13 februarie. Investițiile de acest fel pentru persoanele fizice au avantajul că statul oferă dobânzi atractive și neimpozabile, atât pentru investițiile în lei cât și pentru cele în euro. În plus, veniturile obținute din investițiile de acest fel nu trebuie declarate. Pentru titlurile de stat în moneda națională sunt dobânzi anuale de 7,25%, iar la cele în euro de cel mult 6 procente. Titlurile de stat Fidelis sunt listate la Bursa de Valori București și pot fi achiziționate prin mai multe bănci partenere.

În lei, dobânzile acordate de stat sunt de 6,15% – scadență la 2 ani; 7,15% – scadență la 2 ani pentru donatorii de sânge; 6,75% – scadență la 4 ani; 7,25% – scadență la 6 ani. La investițiile în moneda europeană este o dobândă anuală de 3,60% – scadență la 3 ani; 4,50% – scadență la 5 ani; 6,00% – scadență la 10 ani. Donatorii de sânge au, în continuare, anumite beneficii. „Dacă ai donat sânge începând cu 1 septembrie 2025, poți accesa tranșa dedicată în lei, cu o dobândă de 7,15% și un prag minim de subscriere redus la 500 lei (față de 5.000 lei), în limita unui plafon de 100.000 lei”, anunță Ministerul Finanțelor.

Investițiile în titluri de stat Fidelis sunt atractive pentru că oferă mai multe beneficii între care venituri neimpozabile, posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate și flexibilitate în administrarea portofoliului. Titlurile pot fi achiziționate prin băncile partenere BT Capital Partners & Banca Transilvania, BCR, BRD, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank.

