Start pentru gradațiile de merit 2026: ce trebuie să conțină dosarul și calendarul evaluării

Profesorii care vor să obțină gradația de merit pentru perioada 2026–2031 își pot depune dosarele între 25 și 29 mai, la secretariatele școlilor, potrivit proiectului de metodologie pus în consultare de Ministerul Educației.

Candidații trebuie să pregătească un dosar complet: cerere-tip, adeverințe (vechime și calificative), fișă de autoevaluare, raport de activitate și documente justificative relevante. Nu sunt acceptate completări după depunere.

Calendarul principal

  • 18–19 mai: anunțarea criteriilor și a numărului de gradații
  • 25–29 mai: depunerea dosarelor
  • 2–10 iunie: evaluare
  • 11–12 iunie: contestații
  • până la 19 iunie: rezultate finale
  • până la 7 august: aprobarea prin ordin de ministru

Depunerea se face fizic sau online, în funcție de fiecare inspectorat școlar.

