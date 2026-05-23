Start la Campionatul Național Individual U20 de Lupte organizat la Piatra Neamț

Sala Polivalentă din Piatra Neamț este în acest week-end, 22-24 mai, gazdă a Campionatului Național Individual U20 la lupte greco-romane, lupte feminine și lupte libere.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Federației Române de Lupte, al Clubului Sportiv Ceahlăul și al autorităților locale din Piatra Neamț. Intrarea spectatorilor este gratuită, iar organizatorii îi așteaptă pe iubitorii sportului să susțină viitorii campioni ai României.

Înaintea primelor confruntări de pe saltea, organizatorii au susținut ședința tehnică oficială, la care au participat reprezentanții cluburilor, antrenorii și oficialii Federației Române de Lupte. În cadrul întâlnirii au fost prezentate ultimele detalii privind regulamentul competiției, programul meciurilor și aspectele organizatorice.