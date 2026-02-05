Start înscrieri la Festivalul-concurs „Florile Ceahlăului”, ediția a XXXVI-a

Au început înscrierile la Festivalul-concurs național de muzică populară pentru copii și tineri „Florile Ceahlăului”, ediția a XXXVI-a, organizat de Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” și finanțat de Consiliul Județean Neamț. Termenul limită pentru participare este 22 februarie 2026, iar concurenții trebuie să completeze formularul online disponibil pe site-ul oficial al evenimentului, unde pot consulta și regulamentul competiției.

Concursul se va desfășura în două etape: preselecția națională (23-27 februarie) și etapa finală (20-22 martie), la Casa de Cultură a Sindicatelor din Piatra Neamț. Competiția include două secțiuni, canto și instrumente, fiecare împărțită pe trei categorii de vârstă: 10-14 ani, 15-19 ani și 20-25 ani. Finaliștii vor fi anunțați pe 28 februarie, pe canalele oficiale ale organizatorilor.

Concertul de gală, în care vor evolua laureații ediției, va avea loc duminică, 22 martie 2026. Acompaniamentul pe durata concursului va fi asigurat de orchestra Ansamblului „Floricică de la munte”. Mai multe informații și detalii despre înscrieri sunt disponibile pe https://florileceahlaului.ro/inscrie-te/ și https://florileceahlaului.ro/regulament/.

Foto: Facebook/ Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț