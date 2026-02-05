ACTUALITATESOCIAL

Start înscrieri la Festivalul-concurs „Florile Ceahlăului”, ediția a XXXVI-a

de Popa Denisa

Au început înscrierile la Festivalul-concurs național de muzică populară pentru copii și tineri „Florile Ceahlăului”, ediția a XXXVI-a, organizat de Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” și finanțat de Consiliul Județean Neamț. Termenul limită pentru participare este 22 februarie 2026, iar concurenții trebuie să completeze formularul online disponibil pe site-ul oficial al evenimentului, unde pot consulta și regulamentul competiției.

Concursul se va desfășura în două etape: preselecția națională (23-27 februarie) și etapa finală (20-22 martie), la Casa de Cultură a Sindicatelor din Piatra Neamț. Competiția include două secțiuni, canto și instrumente, fiecare împărțită pe trei categorii de vârstă: 10-14 ani, 15-19 ani și 20-25 ani. Finaliștii vor fi anunțați pe 28 februarie, pe canalele oficiale ale organizatorilor.

Concertul de gală, în care vor evolua laureații ediției, va avea loc duminică, 22 martie 2026. Acompaniamentul pe durata concursului va fi asigurat de orchestra Ansamblului „Floricică de la munte”. Mai multe informații și detalii despre înscrieri sunt disponibile pe https://florileceahlaului.ro/inscrie-te/ și https://florileceahlaului.ro/regulament/.

Start înscrieri la Festivalul-concurs „Florile Ceahlăului”, ediția a XXXVI-a

Foto: Facebook/ Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Salcea, Suceava: Noi proteste față de majorarea taxelor care au degenerat. Localnicii au intrat în primărie și au cerut explicații primarului
Articolul următor
Adolescent pe bicicletă, lovit de o mașină într-o intersecție din Podoleni

Ultima ora

ECONOMIE

Ce facilități noi sunt anunțate pentru microîntreprinderi

Pe fondul nemulțumirilor existente la nivel de antreprenori Ministrul...
Stiri fierbinti

FOTO. Neamț. Accident pe E85. O fată de 15 ani a fost proiectată din mașină în afara părții carosabile

Un nou accident grav s-a petrecut în această după...
ACTUALITATE

Două accidente cu pietoni în aceeași dimineață. O femeie rănită în Roman și una în Piatra Neamț

Două evenimente rutiere soldate cu rănirea unor pietoni au...
INFRACȚIONAL

Adolescent pe bicicletă, lovit de o mașină într-o intersecție din Podoleni

Un minor în vârstă de 15 ani care se...
SOCIAL

Salcea, Suceava: Noi proteste față de majorarea taxelor care au degenerat. Localnicii au intrat în primărie și au cerut explicații primarului

Un protest autorizat al localnicilor din orașul Salcea (județul Suceava), organizat miercuri după-amiază în fața primăriei, a degenerat după ce mai mulți oameni, nemulțumiți de creșterea taxelor și impozitelor, au intrat în clădire și au ajuns în biroul primarului pentru a cere explicații, potrivit relatărilor din spațiul public.

Categorii

ECONOMIE

Ce facilități noi sunt anunțate pentru microîntreprinderi

Pe fondul nemulțumirilor existente la nivel de antreprenori Ministrul...
Stiri fierbinti

FOTO. Neamț. Accident pe E85. O fată de 15 ani a fost proiectată din mașină în afara părții carosabile

Un nou accident grav s-a petrecut în această după...
ACTUALITATE

Două accidente cu pietoni în aceeași dimineață. O femeie rănită în Roman și una în Piatra Neamț

Două evenimente rutiere soldate cu rănirea unor pietoni au...
INFRACȚIONAL

Adolescent pe bicicletă, lovit de o mașină într-o intersecție din Podoleni

Un minor în vârstă de 15 ani care se...
SOCIAL

Salcea, Suceava: Noi proteste față de majorarea taxelor care au degenerat. Localnicii au intrat în primărie și au cerut explicații primarului

Un protest autorizat al localnicilor din orașul Salcea (județul Suceava), organizat miercuri după-amiază în fața primăriei, a degenerat după ce mai mulți oameni, nemulțumiți de creșterea taxelor și impozitelor, au intrat în clădire și au ajuns în biroul primarului pentru a cere explicații, potrivit relatărilor din spațiul public.
Sănătate Neamţ

Gripă aviară confirmată în Neamț

Primul caz de gripă aviară din acest an a...
SOCIAL

FOTO. Neamț. Femeie de 74 de ani rănită după mașina în care se afla a ieșit de pe carosabil

O femeie a fost rănită într-un accident produs miercuri,...
ACTUALITATE

Botoșani. Incendiu soldat cu decesul unei persoane

O femeie de 80 de ani, din localitatea Călărași,...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale