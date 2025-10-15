SOCIALACTUALITATENEAMȚ

Ștafeta veteranilor INVICTUS – alergarea care unește generațiile

de Sofronia Gabi

Jandarmii nemțeni au participat pe 14 octombrie la ceremonia de plecare a „Ștafetei Veteranilor – 2025”, care a avut loc la sediul Batalionului 634 Infanterie „Mareșal Jozef Pilsudski” din Piatra Neamț, pe traseul către garnizoana Iași. „Militarii au preluat ștafeta de la colegii din Bacău și au continuat alergarea pe traseul Roșu, cu opriri simbolice la monumentele Eroilor, până la Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt””, anunță Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț.

Ștafeta veteranilor INVICTUS - alergarea care unește generațiile

Din 2014, în fiecare an, voluntarii Invictus din întreaga țară se unesc pentru a susține educația patriotică și memoria colectivă. În acest an, alergători și cicliști au pornit din București pe trei trasee simbolice – Albastru, Galben și Roșu – cu destinația finală Carei, ultimul oraș eliberat de Armata Română în 1944. Ei vor ajunge acolo pe 25 octombrie, de Ziua Armatei Române. „Prezența colegilor noștri, slt. Covaliuc Alexandru, plt.adj. șef Savin Ionel și sg. maj. Bălău Mario, la acest eveniment, subliniază sprijinul instituțional pentru inițiativele care promovează patriotismul și respectul față de cei care au luptat pentru țara noastră”, mai arată Jandarmeria Neamț.Ștafeta veteranilor INVICTUS - alergarea care unește generațiile

FOTO: IJJ Neamț

Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Cum alegi agentul de transport aerian potrivit pentru afacerea ta?

