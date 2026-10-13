Ștafeta Veteranilor Invictus a ajuns la Bacău. Militarii au preluat traseul roșu de la echipa din Vaslui

Militarii Bazei 95 Aeriană „Erou căpitan aviator Alexandru Șerbănescu” au preluat, luni, Ștafeta Veteranilor Invictus – traseul roșu, în cadrul unei ceremonii organizate în Piața Tricolorului din Bacău. Evenimentul a reunit militari, oficialități și reprezentanți ai asociațiilor dedicate memoriei eroilor.

Potrivit relatării publicate de Mesagerul de Bacău, (amănunte aici) ștafeta a fost predată echipei de voluntari a Garnizoanei Bacău de către grupul sosit din județul Vaslui. Prefectul Andreea Negru a transmis că acțiunea este ” un simbol al solidarității, al sprijinului și colaborării de care militarii noștri au atâta nevoie pentru a ne reprezenta cu cinste și a se întoarce bine acasă.” simbol al solidarității și al respectului față de cei care au servit România.”

La ceremonie au participat și membri ai Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, precum și ai Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala „Col. Corneliu Chirieș” Bacău.

Ajunsă la cea de-a XIII-a ediție, Ștafeta Veteranilor Invictus se desfășoară între 1 și 25 octombrie, pe trei trasee care simbolizează culorile drapelului României. Acțiunea se va încheia de Ziua Armatei, la Monumentul Ostașului Român din Carei, unde se vor reuni cele trei ștafete.

Foto/ Baza 95 Aeriană „Erou Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu”, Andreea Negru