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Stadiul lucrărilor la Autostrada Moldovei – stadiul fizic al execuției este de 62%

de Vlad Bălănescu

Întregul tronson de peste 30 de km, din Lotul 1 Săucești – Trifești al autostrăzii, a fost asfaltat, „în cea mai mare parte fiind vorba despre stratul final de uzură, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași.Stadiul lucrărilor la Autostrada Moldovei - stadiul fizic al execuției este de 62%

De asemenea, s-au făcut și marcajele rutiere definitive pe segmentele extinse, iar în prezent, echipele constructorului român UMB, Asocierea Spedition UMB – SA&PE Construct – Tehnostrade, lucrează „la finalizarea elementelor accesorii ale autostrăzii:

  • Montarea parapetului metalic de protecție.
  • Instalarea consolelor pentru sistemul de iluminat public.
  • Ridicarea panourilor fonoabsorbante în zonele adiacente localităților.Stadiul lucrărilor la Autostrada Moldovei - stadiul fizic al execuției este de 62%

După ce pasajele, podurile și subtraversările destinate drumurilor locale vor fi ridicate și finalizate, respectiv după ce nodurile rutiere „ce vor asigura descărcarea traficului vor fi modelate complet, traficul se va putea deschide, informează publicația Mesagerul de Bacău.

Accelerarea mobilizării are drept cauză prevederile stricte din PNRR, referitoare la finalul lunii august 2026, pentru secțiunea Bacău-Pașcani.Stadiul lucrărilor la Autostrada Moldovei - stadiul fizic al execuției este de 62%

Semnarea contractului s-a făcut în 15 februarie 2023, iar finanțarea are ca sursă fondurile europene, potrivit DRPD Iași.

Ioana Mărcuțianu

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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