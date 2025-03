Organizată în România de Asociația Nație Prin Educație, competiția FIRST Tech Challenge adună an de an, la diferitele etape, mii de tineri pasionați de informatică și robotică din întreaga țară. La etapa internațională, competiția, una dintre cele mai importante din robotică, va reuni și anul acesta peste 100.000 de tineri, cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, din peste 70 de țări.

În ianuarie, la etapa regională desfășurată la Sala Polivalentă din Piatra-Neamț (detalii aici și aici), echipa “Eu codez” a asociației cu același nume, a fost singura care a reușit calificarea la etapa națională a competiției din cele 5 participante din județul Neamț.

Consiliul Local Piatra-Neamț a aprobat, în ședința din 27 februarie, un sprijin financiar de 20.000 de lei pentru participarea la etapa națională din 14-16 martie, a acestei echipe.

Cei 12 membri ai echipei pietrene, marea majoritate elevi ai CNI, avându-i ca mentori pe soții Ciurezu, au obținut premiul I pentru designul robotului creat de ei și locul VI în urma meciurilor de calificare unde au făcut alianță cu echipa “The Eagles” de la Roman. Pe lângă aceste două echipe, din județul Neamț au mai participat la etapa regională echipele de robotică “Cybergods” de la CNI, “Snake Tech” a Colegiului Național Petru Rareș, precum și echipa „Blizzard Eye” de la Târgu-Neamț.

Angela Croitoru