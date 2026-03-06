Sprijin financiar de la stat pentru tinerii care se angajează prima dată

Tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 și 30 de ani care intră pe piața muncii și se angajează pentru prima dată vor fi sprijiniți financiar de stat. Cei aflați în grupul țintă pot beneficia de o sumă lunară de 1.000 de lei în primul an de serviciu și 1.250 de lei, în anul al doilea. Măsura are drept scop nu doar încadrarea tinerilor ci și menținerea acestora pe piața muncii. Concret, tinerii care se angajează pentru prima dată, cu normă întreagă și pe durată nedeterminată, pot primi prima de stabilitate care este din bugetul asigurărilor de șomaj. Suma nu este impozabilă și nu se datorează contribuții de asigurări de sănătate timp de 24 de luni. „Mă bucur că în sfârșit au apărut aceste norme pentru că se simte nevoie de schimbare pentru măsurile de atragere a tinerilor pe piața muncii și acoperirea locurilor de muncă vacante. Au mai fost și alte măsuri care însă se refereau la angajatori, dar cum aceștia nu făceau nici un efort în menținerea stabilității, în sensul că plăteau tot salariul minim, angajații plecau. Acum este stimulat și angajatul, ceea ce este o măsură foarte bună”, a declarat Daniel Chirilă, directorul executiv AJOFM Neamț.

Prima de stabilitate poate fi păstrată chiar și în cazul în care proaspătul angajat schimbă angajatorul în cel mult 60 de zile, dar încheie un nou contract de muncă, cu normă întreagă și pe durată nedeterminată. Sunt și excepții iar de prima de stabilitate nu beneficiază tinerii care se angajează la stat, adică în instituții publice, regii autonome, companii naționale sau societăți cu capital majoritar de stat. În cazul în care raporturile de muncă încetează mai repede de 24 de luni, din motive imputabile tânărului angajat, respectiv disciplinare sau demisie, cei care au beneficiat de prima de stabilitate trebuie să restituie banii.