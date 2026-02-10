Sprijin aero pentru salvarea unui bebeluș

Un copil de trei luni aflat în suferință din cauza unor probleme cardiace va fi transportat de la Piatra-Neamț la o clinică medicală din București cu o aeronavă SMURD. Pe 10 februarie micul pacient a fost preluat de elicopter de pe stadionul din Piatra Neamț. „Un echipaj de pompieri cu o autospecială de stingere din cadrul Detașamentului Piatra-Neamț va acționa pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor la aterizarea/decolarea unui elicopter SMURD pe stadionul „Ceahlăul” din municipiul Piatra-Neamț. Elicopterul va prelua și transporta un bebeluș de 3 luni la Spitalul Clinic de Urgență pentru copii „Marie Curie” din București”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț.