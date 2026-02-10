Bărbat din Neamț transportat de urgență la Brașov pentru un grav accident în Munții Tarcăului
Sprijin aero pentru salvarea unui bebeluș

Un copil de trei luni aflat în suferință din cauza unor probleme cardiace va fi transportat de la Piatra-Neamț la o clinică medicală din București cu o aeronavă SMURD. Pe 10 februarie micul pacient a fost preluat de elicopter de pe stadionul din Piatra Neamț. „Un echipaj de pompieri cu o autospecială de stingere din cadrul Detașamentului Piatra-Neamț va acționa pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor la aterizarea/decolarea unui elicopter SMURD pe stadionul „Ceahlăul” din municipiul Piatra-Neamț. Elicopterul va prelua și transporta un bebeluș de 3 luni la Spitalul Clinic de Urgență pentru copii „Marie Curie” din București”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț.

