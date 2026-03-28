Spitalul Regional Iași a intrat în lucru. Ministrul Sănătății: „Suntem în grafic pentru 2028”

Lucrările la Spitalul Regional de Urgență Iași au început, iar termenul de finalizare rămâne anul 2028, în ciuda întârzierilor generate de contestațiile din procedura de licitație. Precizările au fost făcute de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, în cadrul emisiunii „Insider Politic”.

Potrivit ministrului, proiectul de la Iași a fost blocat o perioadă din cauza disputelor în instanță, care au ajuns până la Înalta Curte de Casație și Justiție. Contractul de execuție a fost semnat abia în noiembrie 2025, ceea ce a împins startul efectiv al lucrărilor.

În prezent, șantierul este în faza de organizare și lucrări de bază, inclusiv turnarea pilonilor de susținere. Ministrul a explicat că această etapă, deși mai puțin vizibilă, este esențială pentru dezvoltarea construcției. „Organizarea unui astfel de șantier durează între 3 și 4 luni. Se toarnă pilonii de susținere, este o muncă care nu se vede neapărat, dar fără de care nu se poate continua”, a spus Rogobete.

Acesta a admis că există o ușoară întârziere, de aproximativ o lună, pusă pe seama condițiilor meteo din iarnă, însă a subliniat că proiectul rămâne aproape de grafic.

În același context, Alexandru Rogobete a precizat că spitalele regionale de la Iași și Craiova ar trebui să fie finalizate până la sfârșitul anului 2028. Declarațiile au fost făcute în cadrul aceleiași emisiuni, unde ministrul a vorbit despre stadiul marilor investiții din sănătate.

În contrast, proiectul spitalului regional de la Cluj rămâne blocat în contestații, autoritățile așteptând o decizie a instanței pentru a putea semna contractul de execuție.

Articolul precedent
Vasluiul închide robinetul „păcănelelor”: decizie politică, efecte sociale în lanț
Vasluiul închide robinetul „păcănelelor”: decizie politică, efecte sociale în lanț
Articolul următor
Guvernul a aprobat drumul expres Suceava–Siret: investiție de peste 7,4 miliarde lei
Guvernul a aprobat drumul expres Suceava–Siret: investiție de peste 7,4 miliarde lei

Ultima ora

ACTUALITATE

Guvernul a aprobat drumul expres Suceava–Siret: investiție de peste 7,4 miliarde lei

Guvernul a aprobat joi indicatorii tehnico-economici pentru realizarea Drumului...
ADMINISTRAȚIE

Vasluiul închide robinetul „păcănelelor”: decizie politică, efecte sociale în lanț

Vaslui devine unul dintre primele municipii din țară care...
Stiri fierbinti

Autoturism prăbușit de la înălțime la Petru Vodă. Șoferul și-a pierdut viața!

Actualizare: Bărbatul de 56 de ani, decedat în cursul...
Stiri fierbinti

FOTO. Neamț. Accident la Preluca: un șofer septuagenar a răsturnat mașina pe cupolă!

Vineri, 27 martie, în jurul orei 17:15, pe DN...
SOCIAL

Pensii plătite mai devreme în aprilie: banii ajung înainte de Paște, ajutoarele întârzie

Pensionarii vor primi banii mai devreme în luna aprilie...

Categorii