Spitalul Regional Iași a intrat în lucru. Ministrul Sănătății: „Suntem în grafic pentru 2028”

Lucrările la Spitalul Regional de Urgență Iași au început, iar termenul de finalizare rămâne anul 2028, în ciuda întârzierilor generate de contestațiile din procedura de licitație. Precizările au fost făcute de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, în cadrul emisiunii „Insider Politic”.

Potrivit ministrului, proiectul de la Iași a fost blocat o perioadă din cauza disputelor în instanță, care au ajuns până la Înalta Curte de Casație și Justiție. Contractul de execuție a fost semnat abia în noiembrie 2025, ceea ce a împins startul efectiv al lucrărilor.

„La Iași, problema a fost dată de contestație, s-a ajuns până la Înalta Curte. Într-un final s-au terminat contestațiile, am semnat contractul undeva în noiembrie anul trecut”, a declarat Alexandru Rogobete.

În prezent, șantierul este în faza de organizare și lucrări de bază, inclusiv turnarea pilonilor de susținere. Ministrul a explicat că această etapă, deși mai puțin vizibilă, este esențială pentru dezvoltarea construcției. „Organizarea unui astfel de șantier durează între 3 și 4 luni. Se toarnă pilonii de susținere, este o muncă care nu se vede neapărat, dar fără de care nu se poate continua”, a spus Rogobete.

Acesta a admis că există o ușoară întârziere, de aproximativ o lună, pusă pe seama condițiilor meteo din iarnă, însă a subliniat că proiectul rămâne aproape de grafic.

În același context, Alexandru Rogobete a precizat că spitalele regionale de la Iași și Craiova ar trebui să fie finalizate până la sfârșitul anului 2028. Declarațiile au fost făcute în cadrul aceleiași emisiuni, unde ministrul a vorbit despre stadiul marilor investiții din sănătate.

În contrast, proiectul spitalului regional de la Cluj rămâne blocat în contestații, autoritățile așteptând o decizie a instanței pentru a putea semna contractul de execuție.

