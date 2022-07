Nemțenii cu afecțiuni retiniene, precum degenerescența maculară, au acces în Piatra-Neamț la un tratament modern și total gratuit. Tratamentul constă în administrarea de injecții cu soluție anti-VEGF. Factorul de creștere a endoteliului vascular VEGF este o proteină umană care produce noi vase de sânge, atunci când corpul are nevoie. Uneori, însă, celulele pot produce prea mult VEGF și asta duce la creșterea vaselor de sânge în ochi, care pot conduce la scăderea vederii sau la orbire. Tratamentul anti-VEGF se recomandă în afecțiuni precum degenerescența maculară, edemul macular diabetic și cel secundar ocluziilor venoase retiniene.

Pacienții eligibili și care acceptă, au parte de acest tratament gratuit, care era accesibil până acum în clinicile universitare. „Echipa de medici ai compartimentului Oftalmologie a introdus recent în practica curentă injecțiile intravitreene cu soluție anti-VEGF, cel mai nou tratament pentru o serie de afecțiuni ale retinei, cum este degenerescența maculară legată de vârstă. Concret, în faza inițială se administrează medicamentul sub formă injectabilă intraoculară lunar, timp de 3-5 luni, în funcție de afecțiune. În a doua etapă se administrează doze de întreținere. Tot acest tratament se acordă gratuit, avem contract și este decontat în totalitate prin CAS. Pacienții trebuie consultați și programați, dacă medicul curant stabilește oportunitatea tratamentului”, declară Alexandru Filimon, managerul spitalului județean.

Medicul Octavian Ioan Motaș, șeful compartimentului Oftalmologie, spune că din luna martie și până acum numărul bolnavilor tratați a tot crescut și că se colaborează și cu medici din Iași. „Am început cu 3 pacienți, repede am ajuns la 5, asta fiind limita pe care putem să o facem într-o zi de operație. Apoi am mai „deschis” o zi pentru încă 5 pacienți și foarte repede am ajuns la 10 bolnavi pe lună. Am terminat deja doza de început cu primii trei. Cred că avem cam 15-18 pacienți până acum în program. Sunt și vreo doi pacienți care au început tratamentul la Iași, dar care acum continuă tratamentul la noi, fiindu-le mai ușor. Au fost redirecționați de către colegi din Iași, știind că aplicăm această procedură și în Piatra-Neamț. Din câte știu, substanța costă 3.000 lei fiecare doză. Trebuiesc făcute minimum trei sau cinci doze, câte una pe lună, în funcție de boală, apoi, în funcție de rezultate se continuă cu doze de întreținere la două luni în primul an. Substanța este compensată 100% prin CAS, se generează lunar rețetă electronică prin policlinică. Altfel zis, pe pacient nu-l costă nimic, doar cheltuieli cu deplasatul de acasă la spital, la medicul de familie, la policlinică”.

Procedura se realizează în spital, pacientul este anesteziat local și rămâne internat cât este necesar pentru supravegherea medicală post-administrare.

Cristina Iordache