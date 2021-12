Primul focar de Covid a apărut în secția Urologie a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț. Până la Crăciun, 7 pacienți au fost testați pozitivi după internare. Alte două focare sunt în Chirurgie – 10 pozitivi – și în secția Medicală – 3 cazuri, potrivit Direcției de Sănătate Publică Neamț.

Până luni, 27 decembrie, în primul focar nu a fost confirmat infectat nimeni dintre cadrele medicale. Medicul urolog dr. Ștefan Gheorghincă, directorul medical al spitalului, explică situația. „Practic, doar pacienții au fost cei depistați pozitivi, în condițiile în care la internare au avut teste RT-PCR negative, iar ulterior, în două-trei zile s-au pozitivat. Ceea ce înseamnă că erau în perioada de incubație a bolii la momentul internării. Împreună cu medicul epidemiolog Cătălin Herghelegiu, am decis să testăm tot personalul secției. Nici unul nu a fost pozitiv, pentru că se respectă măsurile de protecție. În plus, am decis să limităm internările, am dezinfectat saloanele și suntem pe finalul restricțiilor, sens în care internăm cazurile urgente. În același mod am procedat și în Chirurgie și Medicală, limitarea internărilor fiind o măsură dură, dar necesară pentru a preveni focarele mari”, precizează directorul medical.

Dintre puținii pacienții cu Covid care mai sunt internați în spitalul județean, 10 sunt îngrijiți în ATI.

C.I.