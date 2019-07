Spitalul Județean Neamț se confruntă cu o încă o problemă deosebită, de ieri de la ora 9.00 nu se mai folosește apa de la robinete deoarece ea avea o culoare apropiată de cărămiziu. Managerul instituției, dr. Codruț Munteanu a dispus achiziționarea de apă minerală și plată, a anunțat DSP-ul și Apa Serv, iar în acest moment, după mai mult de 24 de ore situația spune că ” merge spre normalitate”. Vlad Angheluță, șeful de la Apa Serv SA a declarat că ”am mers personal la spital să văd care este situația, în condițiile în care blocurile consumatori blocurilor din jur nu au reclamat o turbiditate mărită. Noi am curățat vanele, apa ieșea limpede, dar la robinet avea altă culoare. Cel mai probabil sunt probleme pe instalația interioară. S-au făcut analize, cred că acum se va rezolva situația, dar cred că pe termen lung lucrurile trebuie rezolvate altfel. Am avut o discuție cu managerul spitalului și vom vedea cum anume trebuie intervenit.”

Până la aflarea rezultatelor analizelor specifice, dacă aveți oameni internați, pe lângă mâncare, medicamente, hârtie igienică, mai adăugați și apă. (V.B.)

N.R.: Victor Marghidan, purtătorul de cuvânt al instituției, a ținut să precizeze că apa curge la robinete, dar a fost recomandat să nu fie consumată. De asemenea, că s-au luat probe din toate sălile de operații și de la secția de boli infecțioase.Că toate sălile au aparate de filtrare și sterilizare. Că spitalul are 10 aparate de filtrare și răcire a apei, 2 în policlinică, 3 în spitalul nou.