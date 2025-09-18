Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț: scenarii, scenarii, scenarii

Schimbarea directorului medical de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț a generat scenarii bazate pe anumite elemente care au corespondent în situații reale. Cât este adevăr și cât scenariu doar timpul o va dovedi.

Cronologic, faptele se înlănțuie astfel: pe 17 septembrie medicul ortoped Alexandru Patrașcu, fost director al Spitalului Târgu Neamț, conferențiar universitar, a transmis la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț o cerere pentru ocuparea unui post vacant în secția de ortopedie. Asta după ce s-a suspendat de pe postul pe care-l ocupa la Târgu Neamț. Motivația lui pare simplă și logică – că unitatea la care dorește transferul este un spital mai mare, județean, dânsul este conferențiar universitar și că prezența lui la SJU Piatra Neamț ar aduce plus valoare celei mai mari unități sanitare din județ iar el ar putea, profesional vorbind, să-și etaleze calitățile mult mai bine.

Surse din spital spun că pentru postul cu pricina, vizat de dr. Patrașcu, au mai fost depuse două cereri. Fostul director medical nu a luat o decizie rapidă de aprobare a cererii și de aceea unii cred că schimbarea sa din funcție s-a datorat șovăielii aprobării cererii lui Patrașcu. Președintele Consiliului Județean Neamț (amănunte aici) susține că este decizia lui, dar trebuie spus că, în timp, Patrașcu a fost văzut ca posibil director la spitalul Piatra Neamț, la cel de la Bisericani, ba chiar și la Bicaz.

