Mulțumim sponsorilor care efectiv au schimbat viața pacienților în bine. Vom continua să facem tot ce putem pentru a ridica siguranța și satisfacția pacientului.
-ASOCIAȚIA „DĂRUIEȘTE VIAȚA”
-FUNDAȚIA FILANTROPICĂ METROPOLIS
-ALLIANCE HEALTHCARE SRL
-ARISTOCRATIS CENTER SRL
-ASCENDIS WELNESS SRL
-ASOCIAȚIA COMUNITATEA NOASTRĂ
-ASOCIAȚIA ECO PIATRA TEIULUI
-ASOCIAȚIA MEDICALĂ NNDN PIATRA NEAMȚ
-ASOCIAȚIA URSULA HONEK PIATRA NEAMȚ
-BAYER
-BBRAUN MEDICAL SRL
-BISERICA ORTODOXĂ „SFINȚII TREI IERARHI”
-CARPATINA BEVERAGES S.A.
-CN UNIFARM SA
-DOLINEX SRL
-DSP NEAMȚ
-EUROPHARM HOLDING SA
-FITERMAN PHARMA
-FRESENIUS KABI ROMÂNIA SRL
-FUNDAȚIA COMUNITARĂ IAȘI
-IPS GRUP SRL
-LES LABORATORIES SERVIER
-MAGNAPHARM MARCHETING &SALES ROMÂNIA SRL
-MEDIPLUS EXIM SRL
-PFIZER ROMÂNIA SRL
-PHARMA
-PHARMAFARM
-SC ASCENDIS WELNESS
-SC DACORUM GRUP SRL
-SC INASTRA GLOBAL SERVICES SRL
-SC INNER CHI NATURE SRL
-SC PHARCO IMPEX 93 SRL
-SERVIER PHARMA
-TUDALEX SRL
-VOLTA GROUP SRL
-ZENTIVA SA