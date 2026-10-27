Spitalul de Pneumoftiziologie din Iași, ținta unei tentative de fraudă. „Nu percepem bani pentru îngrijiri urgente, indiferent dacă pacientul este asigurat sau nu”

Conducerea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași a reacționat public după ce pe rețelele sociale au apărut apeluri care cer bani pentru tratamentul unei paciente. Reprezentanții unității sanitare avertizează că este vorba despre o tentativă de fraudă și că niciun bolnav nu este condiționat de plată pentru a primi îngrijire.

În postarea care a declanșat reacția, o persoană descrie cazul unei tinere internate în stare gravă la spitalul „Pașcanu”, despre care susține că nu are asigurare și nici posibilitatea de a plăti tratamentul, și cere sfaturi sau ajutor pentru a o sprijini. Mesajul, scris sub forma unui apel „Bună dimineața, oameni buni!”, circulă în spațiul public și creează confuzie în rândul celor care îl citesc.

Spitalul a ținut să lămurească situația: asistența medicală urgentă nu se plătește, iar pacienții primesc tratament indiferent de statutul de asigurat. „Nu percepem bani pentru îngrijiri urgente. Pacienții primesc tratament indiferent dacă sunt asigurați sau nu”, transmite unitatea, îndemnând publicul să nu dea curs unor astfel de solicitări și să se adreseze direct spitalului pentru orice informație legată de un pacient.

Avertismentul vine într-un moment în care astfel de apeluri, postate pe grupuri și pagini de socializare, devin tot mai frecvente și exploatează sensibilitatea oamenilor față de drama unui bolnav. În realitate, spun reprezentanții spitalului, cazurile reale se rezolvă pe cale medicală, nu prin colecte improvizate pe internet.

Un spital premiat pentru calitatea serviciilor medicale

Reacția fermă a conducerii nu este întâmplătoare. Cu câteva zile înainte, pe 16 octombrie, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași a fost distins la Gala Elitelor Medicale 2026, ediția a VIII-a, desfășurată la Cluj-Napoca, cu premiul pentru calitatea serviciilor medicale.

Distincția a fost primită, potrivit mesajului publicat de unitate, ca o recunoaștere a efortului întregului colectiv — medici, asistente și personal auxiliar — care lucrează zi de zi cu pacienți în stadii avansate ale bolilor pulmonare, mulți dintre ei veniți din întreaga regiune a Moldovei. „Premiul aparține întregului colectiv, fiecăruia dintre cei care au contribuit la acest rezultat”, se arată în anunțul spitalului, care le mulțumește angajaților pentru dedicare.

Puse cap la cap, cele două episoade spun aceeași poveste dintr-un unghi diferit. Un spital care își apără pacienții de șantajul emoțional al unei posibile fraude este același spital care, la câteva zile distanță, urcă pe scenă la Cluj-Napoca pentru calitatea actului medical. Iar dacă performanța se câștigă în saloane, în ture de noapte și în fața unor cazuri grele, vigilența față de cei care speculează drama bolnavilor e parte din aceeași grijă față de pacient.

Z.C.

Foto: Facebook Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași