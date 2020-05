Cristina Axinia, până de curând asistentă şefă a Compartimentului de Primiri Urgenţe, nu mai este începând de astăzi angajata Spitalului Orăşenesc „Sf. Dimitrie” Târgu Neamţ. Ea a fost angajată a spitalului de peste 20 de ani şi aproximativ 15 a ani a fost asistentă şefă la CPU.

Cristina Axinia este soţia şefului Secţiei de Medicină Internă, dr. Tudorel Axinia, fost manager al spitalului o bună perioadă pe vremea primarului Decebal Arnăutu.

Decizia a venit ca urmare a demisiei doamnei Axinia și probabil are legătură cu scandalul de la Compartimentul de Primiri Urgențe şi în care asistenta şefă a fost protagonistă. Reamintim faptul că, în urma unui inventar la CPU s-au constatat atât lipsuri cât și plusuri în gestiune. Noul director al spitalului dr. Alexandru Pătraşcu a acuzat-o public că a încercat să-l mituiască.

“Având în vedere aceste posibile nereguli am decis în Comitetul Director să o suspendăm din funcţie, pe perioada anchetei interne, pe asistenta şefă de la CPU, şi să facem inventariere şi audit intern la CPU. Asistenta şefă de la CPU, doamna Cristina Axinia a refuzat să predea gestiunea şi nu s-a prezentat la predare, astfel că am luat decizia să sigilăm magazia unde se ţin materialele sanitare, medicamentele şi materialele de protecţie, ca ulterior să-i facem adresă oficială să se prezinte la inventariere. Joi, 16 aprilie, asistenta şefă a venit în biroul meu, asta poate confirma şi doamna secretară, pentru a-şi depune demisia. Nu am dat curs demisiei şi am conchis că asta va decide Comitetul Director. Ulterior s-a prezentat cu o cerere de concediu, dar iarăşi nu am acceptat, deoarece nu avea avizul medicului şef şi al directorului medical. După 30 de minute a revenit solicitând să discutăm 5 minute. Am fost de acord. Doamna în cauză a scos un plic cu bani pe care mi l-a pus pe birou solicitându-mi să o ajut. I-am spus să iasă afară din biroul meu, că nu a găsit persoana potrivită. Țin să menționez că am depus plângere la poliție în vederea soluționării acestei probleme relatate mai sus”, declara managerul Pătraşcu, pe 17 aprilie într-un articol publicat în Mesagerul.

C.T. STURZU