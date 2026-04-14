Speed Marathon în Neamț. Controale 24 de ore pentru depistarea șoferilor care depășesc viteza_

Șoferii din județul Neamț sunt vizați, în această perioadă, de controale intensificate în trafic, în cadrul unei acțiuni dedicate reducerii vitezei excesive, care va include operațiunea Speed Marathon din 15 aprilie, desfășurată pe parcursul întregii zile.

Acțiunea face parte din campania europeană ROADPOL și are loc în perioada 13-19 aprilie. Pe durata întregii săptămâni, echipajele de poliție vor fi prezente pe principalele drumuri din județ, unde vor monitoriza traficul și vor sancționa șoferii care nu respectă limitele legale de viteză.

Ziua de 15 aprilie este însă una specială, deoarece, în intervalul 00:00-24:00, se desfășoară Speed Marathon. În această perioadă, controalele vor fi intensificate la maximum, iar polițiștii vor acționa continuu pentru depistarea celor care apasă prea tare pedala de accelerație.

1 din 6

Reprezentanții IPJ Neamț atrag atenția că viteza excesivă rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor grave și le recomandă șoferilor să conducă prudent.

Denisa POPA

Foto: IPJ Neamț