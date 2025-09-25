Spectacolul pentru adolescenți „Vape me in” ajunge la Piatra Neamț

Piatra Neamț găzduiește vineri, 26 septembrie, spectacolul de teatru „Vape me in”, parte a unui turneu național organizat de Asociația Culturală pentru Educație prin Artă, dedicat adolescenților, provocărilor vârstei lor și riscurile consumului de substanțe periculoase. Reprezentația va avea loc la ora 11:00, la Cinema City din complexul Shopping City Piatra Neamț, iar accesul este gratuit.

Piesa, scrisă și regizată de Oana Răsuceanu, spune povestea gemenilor Radu și Raluca, doi adolescenți de 14 ani care, în încercarea de a se integra, ajung să facă alegeri periculoase sub influența anturajului. Întâlnirea cu tentațiile și riscurile consumului de substanțe interzise le va schimba viața dramatic. Din distribuție fac parte Ioana Alexuc, Lavinia Pele și Vlad Crudu.

Turneul „Vape me in”, desfășurat între 23 septembrie și 1 octombrie 2025, ajunge în șapte orașe din România și se adresează în special tinerilor între 13 și 15 ani.

Programul complet al turneului:

23 septembrie, 12:00 – Centrul Comercial Auchan Titan / București

24 septembrie, 11:00 – City Park Mall of Constanța / Constanța

25 septembrie, 11:00 – Shopping City Galați / Galați

26 septembrie, 11:00 – Shopping City Piatra Neamț / Piatra Neamț

29 septembrie, 11:00 – Promenada Craiova / Craiova

30 septembrie, 11:00 – Shopping City Râmnicu Vâlcea / Râmnicu Vâlcea

1 octombrie, 11:00 – Promenada Sibiu / Sibiu

Proiectul își propune să deschidă un dialog despre presiunea grupului, dorința de apartenență și vulnerabilitățile adolescenței, folosind teatrul ca mijloc de comunicare.

Evenimentul este organizat de ACEA și susținut de NEPI Rockcastle, în parteneriat cu rețeaua de centre comerciale și cinematografe partenere, precum și cu instituții precum Ministerul Educației și Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog.

Înființată în 2014, Asociația Culturală pentru Educație prin Artă dezvoltă proiecte educaționale și culturale prin care folosește arta ca instrument de învățare și dialog pentru copii și tineri.

Detalii suplimentare pot fi găsite pe www.vapemein.ro.