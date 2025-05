Asociația Tzitzi-Poc desfășoară în perioada 4 – 28 mai un turneu național cu spectacolul „Noi suntem supereroii noștri”, o producție educativă adresată copiilor cu vârste între 4 și 12 ani. Spectacolul va avea loc duminică, 25 mai, de la ora 11:00, la Casa Culturii „Ion Creangă” din Târgu Neamț.

Realizat sub îndrumare psihologică, spectacolul îmbină teatrul, muzica și efectele vizuale spectaculoase într-o experiență interactivă care vorbește cu sensibilitate despre emoții, curaj și puterile interioare ale fiecărui copil. Este o invitație la a petrece timp de calitate în familie, dincolo de divertismentul obișnuit.

Turneul va continua în Bârlad, pe 27 mai, și în Botoșani, pe 28 mai. Biletele sunt disponibile online, pe platforma Eventbook.

În paralel, Asociația Tzitzi-Poc desfășoară campania „Susține un copil să ajungă gratuit la teatru”, prin care își propune să ofere acces gratuit la spectacol pentru peste 500 de copii aflați în situații vulnerabile. Cei care doresc să sprijine această inițiativă pot dona bilete prin platforma Eventbook.

Părinții care au participat la reprezentațiile anterioare descriu spectacolul ca o experiență profundă, nu doar pentru copii, ci și pentru adulți.

„Mă așteptam la o poveste pentru copii, dar am descoperit, în schimb, în paralel, o experiență profundă, care mi-a vorbit mie – părintelui – direct în inimă. „Noi suntem supereroiii noștri” este despre cum, în goana noastră de zi cu zi, uităm să fim acolo cu adevărat. Despre cum frica, oboseala și presiunea ne fură din brațele celor mici. Dar și despre cum, în adâncul nostru, există o putere blândă, o lumină, un curaj care ne pot readuce acasă – acolo unde copilul nostru ne așteaptă, cu ochii plini de încredere. Am râs, am plâns. Le-am privit altfel pe fetițele mele, la final – ca pe două minuni care mă ajută, zi de zi, să descopăr supereroul din mine”. (părinte de 2 copii)

„A fost foarte frumos, o realizare scenografică extraordinară, tema foarte frumoasă, a emoțiilor și a puterilor pe care copiii trebuie, de fapt au nevoie și noi părinți avem nevoie să-I încurajăm, să-și descopere aceste puteri. Cred că e foarte frumos pentru că este interactiv, este foarte pe înțelesul copiilor, pune în scenă valori și caracteristici care sunt mai abstracte și felul în care e pus în scenă îi ajută să se apropie de cuvinte grele, cum e curajul. Noi încurajăm copiii să fie curajoși, dar cum să fii curajoși? Aici cred că piesa are foarte multă valoare pentru că prin aventurile personajelor și prin tensiunea creată, reușește să-i ducă pe copii în punctul acela care în să țină minte cele trei superputeri, nu fac spoiler, și să le practice acasă nu fac spoiler, în forma în care au fost și aici la teatru”. (profesor și părinte de 4 copii)

De asemenea, organizațiile locale interesate să participe la campanie sunt încurajate să contacteze asociația pentru a facilita accesul gratuit al copiilor la spectacol.

