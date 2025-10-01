SANATATEACTUALITATENEAMȚ

Specialiștii recomandă vaccinarea antigripală: de unde se procură vaccinul și cine face imunizarea

de Sofronia Gabi

Specialiștii recomandă vaccinarea antigripală: de unde se procură vaccinul și cine face imunizareaSezonul rece a revenit abrupt, iar după o perioadă în care valorile termice au fost peste media perioadei, temperaturile au scăzut brusc. Pentru a evita răcelile de sezon și mai ales gripa, cea mai bună metodă este imunizarea prin vaccinarea antigripală. Dacă în anii anteriori vaccinul se procura de la medicii de familie și se administrat tot în cabinetele acestora, de ceva vreme procedura s-a schimbat. Conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Neamț, pentru obținerea vaccinului antigripal cei interesați trebuie să se adreseze medicului de familie. Acesta eliberează rețeta, iar în funcție de eligibilitatea pacientului rețeta poate fi compensată integral sau la jumătate. În baza rețetei vaccinul se achiziționează din farmaciile cu regim deschis, aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, iar apoi se întorc la medicul de familie care trebuie să facă imunizarea.

Beneficiază de compensarea integrală a vaccinului antigripal gravidele și persoanele cu vârsta între 6 luni și până în 19 ani. Sunt eligibile și persoanele cu boli cardiovasculare cronice, respiratorii cronice, boli renale cronice, boli hepatice cronice, boli neurologice cronice, boli metabolice, boli oncologice, boli autoimune, malformații congenitale, obezitate, asplenie, pacient aflat în pregătire în vederea efectuării unei splenectomii, persoane cu infecție HIV/SIDA, terapie imunosupresoare, transplant, imunosupresie congenitală. Mai beneficiază de compensare integrală personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar precum și cei peste 65 de ani. Persoanele cu vârsta ≥ 45 de ani și < 65 de ani, fără boli cronice, au dreptul la compensarea cu 50%.

Vaccinarea trebuie, în mod ideal, efectuată în fiecare an începând de la mijlocul toamnei. În funcție de tipul de  virus care circulă în fiecare an, sezonul de gripă durează din octombrie până în luna mai”, conform Direcției de Sănătate Publică Neamț (amănunte aici).

 

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
ANM anunță vreme „deosebit de rece”, ploi și ninsori pentru primele zile din octombrie
Articolul următor
Video- foto. Piatra-Neamț: Piața Dărmănești va fi demolată și reconstruită

Ultima ora

POLITICA

Mesaj al senatorului de Neamț Paul Gheorghe de Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice

Pe 1 octombrie sărbătorim, an de an, Ziua Internaţională...
ADMINISTRAȚIE

Lucrările la podul de la Pângărați ar putea fi finalizate la jumătatea lui noiembrie

Ambele sensuri de mers de pe podul de la...
ADMINISTRAȚIE

Video- foto. Piatra-Neamț: Piața Dărmănești va fi demolată și reconstruită

Piața agroalimentară din cartierul Dărmănești, preluată de Primăria Municipiului...
SOCIAL

ANM anunță vreme „deosebit de rece”, ploi și ninsori pentru primele zile din octombrie

Administrația Națională de Meteologie (ANM) anunță că primele semne...
ACTUALITATE

Iași: accident cu 7 victime – unul din șoferi era sub influența alcoolului

Un accident soldat cu șapte răniți a avut loc...

Categorii

POLITICA

Mesaj al senatorului de Neamț Paul Gheorghe de Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice

Pe 1 octombrie sărbătorim, an de an, Ziua Internaţională...
ADMINISTRAȚIE

Lucrările la podul de la Pângărați ar putea fi finalizate la jumătatea lui noiembrie

Ambele sensuri de mers de pe podul de la...
ADMINISTRAȚIE

Video- foto. Piatra-Neamț: Piața Dărmănești va fi demolată și reconstruită

Piața agroalimentară din cartierul Dărmănești, preluată de Primăria Municipiului...
SOCIAL

ANM anunță vreme „deosebit de rece”, ploi și ninsori pentru primele zile din octombrie

Administrația Națională de Meteologie (ANM) anunță că primele semne...
ACTUALITATE

Iași: accident cu 7 victime – unul din șoferi era sub influența alcoolului

Un accident soldat cu șapte răniți a avut loc...
RELIGIE

Tradiții și obiceiuri de Acoperământul Maicii Domnului

Denumirea populară a sărbătorii – Pocroavă, Pocroave, Procoave etc....
ACTUALITATE

VIDEO. Neamț. Crimă năucitoare la Icușești. O tânără de 20 de ani a fost înjunghiată în inimă de fostul iubit

O tânără din satul Spiridonești, comuna Icușești, în vârstă...
ACTUALITATE

Ghid complet pentru alegerea sistemului de încălzire potrivit casei tale

Alegerea sistemului de încălzire potrivit pentru locuința ta poate...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale