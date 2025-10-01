Specialiștii recomandă vaccinarea antigripală: de unde se procură vaccinul și cine face imunizarea

Sezonul rece a revenit abrupt, iar după o perioadă în care valorile termice au fost peste media perioadei, temperaturile au scăzut brusc. Pentru a evita răcelile de sezon și mai ales gripa, cea mai bună metodă este imunizarea prin vaccinarea antigripală. Dacă în anii anteriori vaccinul se procura de la medicii de familie și se administrat tot în cabinetele acestora, de ceva vreme procedura s-a schimbat. Conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Neamț, pentru obținerea vaccinului antigripal cei interesați trebuie să se adreseze medicului de familie. Acesta eliberează rețeta, iar în funcție de eligibilitatea pacientului rețeta poate fi compensată integral sau la jumătate. În baza rețetei vaccinul se achiziționează din farmaciile cu regim deschis, aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, iar apoi se întorc la medicul de familie care trebuie să facă imunizarea.

Beneficiază de compensarea integrală a vaccinului antigripal gravidele și persoanele cu vârsta între 6 luni și până în 19 ani. Sunt eligibile și persoanele cu boli cardiovasculare cronice, respiratorii cronice, boli renale cronice, boli hepatice cronice, boli neurologice cronice, boli metabolice, boli oncologice, boli autoimune, malformații congenitale, obezitate, asplenie, pacient aflat în pregătire în vederea efectuării unei splenectomii, persoane cu infecție HIV/SIDA, terapie imunosupresoare, transplant, imunosupresie congenitală. Mai beneficiază de compensare integrală personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar precum și cei peste 65 de ani. Persoanele cu vârsta ≥ 45 de ani și < 65 de ani, fără boli cronice, au dreptul la compensarea cu 50%.

„Vaccinarea trebuie, în mod ideal, efectuată în fiecare an începând de la mijlocul toamnei. În funcție de tipul de virus care circulă în fiecare an, sezonul de gripă durează din octombrie până în luna mai”, conform Direcției de Sănătate Publică Neamț (amănunte aici).