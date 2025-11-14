INFRACȚIONALACTUALITATEBACĂU

Spălare de bani cu… lalele olandeze! Flori importate din Olanda, vândute în Bacău, Neamț, Suceava și Brăila, folosite pentru evaziune fiscală

de Vlad Bălănescu

Se pare că și florile pot înflori în afaceri ilegale. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bacău au descoperit un caz complex de evaziune fiscală și spălare de bani, după nu mai puțin de 19 percheziții domiciliare efectuate în județ.

Sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, anchetatorii au descins la locuințele mai multor membri ai aceleiași familii extinse din municipiul Bacău și comuna Letea-Veche, într-un dosar penal ce vizează infracțiunile de evaziune fiscală, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat.

Spălare de bani cu... lalele olandeze! Flori importate din Olanda, vândute în Bacău, Neamț, Suceava și Brăila, folosite pentru evaziune fiscalăConform cercetărilor, începând cu anul 2023, persoanele vizate — înrudite între ele — ar fi obținut venituri din importurile de flori din Olanda, prin intermediul mai multor firme aflate sub controlul lor. Aceste flori ar fi fost comercializate în județele Bacău, Neamț, Brăila și Suceava, însă doar o parte dintre vânzări erau înregistrate contabil, pentru a evita plata integrală a taxelor către stat.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat bani, bunuri și probe, printre care:

  • 456.496 lei
  • 14.480 euro
  • 520 lire sterline
  • 800 dolari
  • 130 kg de materiale pirotehnice
  • mai multe cutii cu medicamente și suplimente alimentare ce conțin substanțe susceptibile de a fi interzise la deținere.Spălare de bani cu... lalele olandeze! Flori importate din Olanda, vândute în Bacău, Neamț, Suceava și Brăila, folosite pentru evaziune fiscalăSpălare de bani cu... lalele olandeze! Flori importate din Olanda, vândute în Bacău, Neamț, Suceava și Brăila, folosite pentru evaziune fiscalăSpălare de bani cu... lalele olandeze! Flori importate din Olanda, vândute în Bacău, Neamț, Suceava și Brăila, folosite pentru evaziune fiscală

„Activitățile au fost realizate cu sprijinul criminaliștilor, al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul I.P.J. Bacău și al jandarmilor din Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău”, a declarat comisarul de poliție Cătălina Crețu, purtător de cuvânt al IPJ Bacău.

✍️ Articol scris de Angela Croitoru

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
DIICOT Iași- operțiune internațională desfășurată simultan în România, Republica Moldova, Ungaria și Cehia, rețea de droguri destructurată

Ultima ora

Infracțional Iași

DIICOT Iași- operțiune internațională desfășurată simultan în România, Republica Moldova, Ungaria și Cehia, rețea de droguri destructurată

DIICOT Iași- operțiune internațională desfășurată simultan în România, Republica Moldova, Ungaria și Cehia, rețea de droguri destructurată
SOCIAL

Oportunități de angajare stabile în domeniul electric și construcții civile – București, Ilfov, Giurgiu

Oportunități de angajare stabile în domeniul electric și construcții civile – București, Ilfov, Giurgiu
ECONOMIE

În atenția marilor contribuabili: ANAF anunță intensificarea acțiunilor de control

În atenția marilor contribuabili: ANAF anunță intensificarea acțiunilor de control
ACTUALITATE

Accident la Români, județul Neamț: un biciclist de 55 de ani a ajuns la spital după ce a intrat într-o autoutilitară

Accident la Români, județul Neamț: un biciclist de 55 de ani a ajuns la spital după ce a intrat într-o autoutilitară
FAPT DIVERS

Bacău: un bărbat a murit carbonizat într-un incendiu provocat de o țigară

Bacău: un bărbat a murit carbonizat într-un incendiu provocat de o țigară

Categorii

Infracțional Iași

DIICOT Iași- operțiune internațională desfășurată simultan în România, Republica Moldova, Ungaria și Cehia, rețea de droguri destructurată

DIICOT Iași- operțiune internațională desfășurată simultan în România, Republica Moldova, Ungaria și Cehia, rețea de droguri destructurată
SOCIAL

Oportunități de angajare stabile în domeniul electric și construcții civile – București, Ilfov, Giurgiu

Oportunități de angajare stabile în domeniul electric și construcții civile – București, Ilfov, Giurgiu
ECONOMIE

În atenția marilor contribuabili: ANAF anunță intensificarea acțiunilor de control

În atenția marilor contribuabili: ANAF anunță intensificarea acțiunilor de control
ACTUALITATE

Accident la Români, județul Neamț: un biciclist de 55 de ani a ajuns la spital după ce a intrat într-o autoutilitară

Accident la Români, județul Neamț: un biciclist de 55 de ani a ajuns la spital după ce a intrat într-o autoutilitară
FAPT DIVERS

Bacău: un bărbat a murit carbonizat într-un incendiu provocat de o țigară

Bacău: un bărbat a murit carbonizat într-un incendiu provocat de o țigară
ACTUALITATE

Cod galben de ceață în regiunea Moldovei

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod...
ACTUALITATE

5 ani de la incendiul tragic de la Spitalul județean de urgență Piatra Neamț – 10 victime, secția tot nefuncțională, s-au găsit și vinovați...

5 ani de la incendiul tragic de la Spitalul județean de urgență Piatra Neamț – 10 victime, secția tot nefuncțională, s-au găsit și vinovați de serviciu 
ECONOMIE

Anunț public de solicitare din partea Arhiepiscopiei Iașilor

Arhiepiscopia Iașilor anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale