Spaimă în Cheile Bicăjelului! Doi tineri s-au trezit față în față cu ursul și au sunat disperat la 112

Momente de panică pentru doi tineri de 20 de ani, din Bacău, aflați la plimbare într-una dintre cele mai spectaculoase zone din Neamț. Excursia lor în Cheile Bicăjelului s-a transformat rapid într-un coșmar după ce au dat nas în nas cu un urs.

Incidentul a avut loc miercuri, în jurul orei 14:20, pe traseul marcat cu Cruce Galbenă, spre Șaua Țifra. Tinerii se aflau în zona podului suspendat când au observat animalul în pădure. Speriați, au pus imediat mâna pe telefon și au sunat la 112.

Jandarmii montani din Bicaz au intervenit de urgență și au pornit spre locul indicat. După ce i-au găsit pe cei doi turiști, oamenii legii i-au escortat pe tot parcursul coborârii, până în Cheile Bicazului, pentru a evita orice pericol.

Din fericire, totul s-a încheiat fără incidente, însă întâmplarea trage din nou un semnal de alarmă: întâlnirile cu urșii devin tot mai frecvente în zonele turistice.

Jandarmeria Neamț îi avertizează pe turiști să fie extrem de prudenți pe traseele montane, să nu se apropie de animalele sălbatice și să ceară ajutor imediat la 112 dacă se simt în pericol