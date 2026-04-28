Sorin Grindeanu cere demisia a 3 prefecți din Regiunea Nord Est

de Vlad Bălănescu

În războiul declanșat de PSD pentru răsturnarea lui Bolojan, ținte au ajuns să fie reprezentanții Guvernului în teritoriu, chiar dacă aceștia sunt chiar social democrați.

Sorin Grindeanu cere demisia a 3 prefecți din Regiunea Nord EstCer secretarilor de stat PSD să îşi prezinte demisile în perioada următoare, astfel încât, atunci când vom avea moţiune, să avem lucrurile cât se poate de clare, fără a mai exista discuţii cum că, să spunem, unii sunt în continuare în arcul guvernamental. Deci, apelul meu către secretarii de stat propuşi de PSD şi, într-un termen rezonabil, astfel încât să nu dea totuşi peste cap lucrurile în administraţie, prefecţii propuşi de PSD, să îşi prezinte demisile din funcţiile respective”, a declarat Sorin Grindeanu, șeful PSD.

În regiunea de Nord Est, trei prefecți sunt afectați de aceste ordine venite de la centru.

  • Adrian Bourceanu, prefectul județului Neamț. „Voi finaliza discuțiile cu președintele (n.r. PSD Neamț și CJ Neamț) Daniel Harpa și voi face ceea ce ni se cere tuturor, este firesc când activezi într-o familie politică.”, a declarat acesta pentru Mesagerul de Neamț.
  • Eduard Andrei Popică, prefetul județul Vaslui: el este un apropiat al fostului președinte PSD Vaslui, Dumitru Buzatu. Presa locală din Vaslui anunță că prefectul a fost mai rapid în ascultarea ordinelor de la centru, demisia urmând a fi depusă în această dimineață, 28 aprilie. (sursă aici).
  • Traian Andronachi, prefectul județului Suceava: declarațiile sale legate de ordinele venite de la București au fost cele mai reticente. „Există probabilitatea să îmi dau demisia din funcția de prefect. Iar noaptea este cel mai bun sfetnic”, a arătat Traian Andronachi. De menționat că prefectul sucevean era deja în mijlocul unui scandal, după ce ar fi apărut într-o reclamă la o firmă de detailing auto, cu o mașină Mercedes S Class care nu îi apărea în declarația de avere. (amănunte și punctul de vedere al prefectului le puteți citi aici).

Cert este că lupta pentru putere de la centru se face resimțită și în teritoriu.

Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Educație forestieră la Pipirig: elevii au plantat mii de puieți și au învățat lecții esențiale despre natură
Educație forestieră la Pipirig: elevii au plantat mii de puieți și au învățat lecții esențiale despre natură
Ceremonie militară dedicată Zilei Veteranilor de Război
Ceremonie militară dedicată Zilei Veteranilor de Război

