Neamț. Sancțiuni pentru camerele video din toaletele Liceului „Vasile Conta” Târgu-Neamț
ACTUALITATEADMINISTRAȚIEAdministrație Neamț

Soluția ISJ Neamț pentru criza apei din zona Târgu Neamț – două școli vor avea cursuri online

de Sofronia Gabi

Două unități de învățământ vor avea cursuri online la început de an școlar din cauza crizei apei în zona Târgu Neamț (amănunte aici ). Inspectoratul Școlar Județean Neamț a luat această decizie pe 4 septembrie, urmând ca alte unități de învățământ din oraș să înceapă anul școlar 2026 – 2027 cu programele Școala Altfel și Săptămâna Verde.

Pe fondul situației nefavorabile determinate de afectarea sistemului de alimentare cu apă în orașul Târgu-Neamț și necesitatea asigurării normelor de igienă în unitățile de învățământ, Inspectoratul Școlar Județean Neamț a analizat în ședința Consiliului de administrație solicitările unităților școlare, fundamentate pe analiza de nevoi specifice, și a aprobat următoarele variante de desfășurare a cursurilor, pentru perioada 7-11 septembrie 2026:

-LICEUL „VASILE CONTA”, ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ – suspendarea cursurilor cu prezență fizică și desfășurarea cursurilor în sistem online;

-CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ – suspendarea cursurilor cu prezență fizică și desfășurarea cursurilor în sistem online;

-COLEGIUL NAȚIONAL „ȘTEFAN CEL MARE”, ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ – desfășurarea Programului Săptămâna verde;

-COLEGIUL TEHNIC „ION CREANGĂ”, ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ – desfășurarea Programului Școala Altfel;

-GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1, ORAȘ TÂRGU-NEAMŢ – desfășurarea Programului Școala Altfel;

-ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOMNEASCĂ, ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ – desfășurarea Programului Școala Altfel”, conform ISJ Neamț.

(G. S.)

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Lemn confiscat în valoare de 145.000 lei și amenzi de 86.000 lei în prima lună a anului
Neamț. 7,25 m³ de lemn de fag pentru foc, în valoare de 1.906 lei, „indisponibilizat de polițiști”
Articolul următor
Călătorie la 1900 – Elite la răscruce de veacuri. O nouă manifestare la Castelul Sturdza, la granița cu Neamțul
Călătorie la 1900 – Elite la răscruce de veacuri. O nouă manifestare la Castelul Sturdza, la granița cu Neamțul

Ultima ora

Stiri fierbinti

FOTO. Situație dramatică la Cordun. Un incendiu a cuprins două locuințe și un bărbat a fost găsit spânzurat în pod

Noapte de groază în comuna Cordun județul Neamț unde...
CULTURA

Călătorie la 1900 – Elite la răscruce de veacuri. O nouă manifestare la Castelul Sturdza, la granița cu Neamțul

Simbol al arhitecturii neogotice din Moldova, Castelul Sturdza de...
INFRACȚIONAL

Neamț. 7,25 m³ de lemn de fag pentru foc, în valoare de 1.906 lei, „indisponibilizat de polițiști”

Existând „suspiciuni cu privire la cantitatea de material lemnos transportată și cea înscrisă în avizele de însoțire”, s-a cerut ajutorul lucrătorilor Ocolului Silvic Borca, pentru a inventaria cantitatea de lemn de fag transportată, potrivit informațiilor oferite de un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț.
ACTUALITATE

Culoar climatic din Piatra Neamț murdărit cu „slime” de un copil

Culoarele climatice inteligente au apărut în Piatra Neamț în ultimele săptămâni și au fost menite să ofere trecătorilor posibilitatea de a se răcori cu ajutorul apei pulverizate, când temperatura exterioară atinge 27 grade Celsius. Unul dintre acestea a fost instalat în zona Spitalului Județean Neamț și, conform unui comunicat al Primăriei Piatra Neamț, a fost vandalizat miercuri, 2 septembrie.
SOCIAL

Acțiune tip RELEU pe DN 2. La misiune sunt angrenați și polițiștii din Neamț

Drumul Național 2 este puntea de legătură între 8...

Categorii

Stiri fierbinti

FOTO. Situație dramatică la Cordun. Un incendiu a cuprins două locuințe și un bărbat a fost găsit spânzurat în pod

Noapte de groază în comuna Cordun județul Neamț unde...
CULTURA

Călătorie la 1900 – Elite la răscruce de veacuri. O nouă manifestare la Castelul Sturdza, la granița cu Neamțul

Simbol al arhitecturii neogotice din Moldova, Castelul Sturdza de...
INFRACȚIONAL

Neamț. 7,25 m³ de lemn de fag pentru foc, în valoare de 1.906 lei, „indisponibilizat de polițiști”

Existând „suspiciuni cu privire la cantitatea de material lemnos transportată și cea înscrisă în avizele de însoțire”, s-a cerut ajutorul lucrătorilor Ocolului Silvic Borca, pentru a inventaria cantitatea de lemn de fag transportată, potrivit informațiilor oferite de un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț.
ACTUALITATE

Culoar climatic din Piatra Neamț murdărit cu „slime” de un copil

Culoarele climatice inteligente au apărut în Piatra Neamț în ultimele săptămâni și au fost menite să ofere trecătorilor posibilitatea de a se răcori cu ajutorul apei pulverizate, când temperatura exterioară atinge 27 grade Celsius. Unul dintre acestea a fost instalat în zona Spitalului Județean Neamț și, conform unui comunicat al Primăriei Piatra Neamț, a fost vandalizat miercuri, 2 septembrie.
SOCIAL

Acțiune tip RELEU pe DN 2. La misiune sunt angrenați și polițiștii din Neamț

Drumul Național 2 este puntea de legătură între 8...
INFRACȚIONAL

Neamț. Un bărbat a ajuns la urgențe după ce a căzut de pe bicicletă: Avea „1,25 mg/l alcool pur în aerul expirat”

În după-amiaza zilei de joi, 3 septembrie, un bărbat...
ADMINISTRAȚIE

O mașină a ars ca o torță la Vânători-Neamț

Un autoturism a luat foc pe un teren viran...
SOCIAL

VIDEO. Bacău. O anexă gospodărească a luat foc în comuna Asău

Un incendiu a izbucnit la o anexă gospodărească din...