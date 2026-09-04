Soluția ISJ Neamț pentru criza apei din zona Târgu Neamț – două școli vor avea cursuri online

Două unități de învățământ vor avea cursuri online la început de an școlar din cauza crizei apei în zona Târgu Neamț (amănunte aici ). Inspectoratul Școlar Județean Neamț a luat această decizie pe 4 septembrie, urmând ca alte unități de învățământ din oraș să înceapă anul școlar 2026 – 2027 cu programele Școala Altfel și Săptămâna Verde.

„Pe fondul situației nefavorabile determinate de afectarea sistemului de alimentare cu apă în orașul Târgu-Neamț și necesitatea asigurării normelor de igienă în unitățile de învățământ, Inspectoratul Școlar Județean Neamț a analizat în ședința Consiliului de administrație solicitările unităților școlare, fundamentate pe analiza de nevoi specifice, și a aprobat următoarele variante de desfășurare a cursurilor, pentru perioada 7-11 septembrie 2026:

-LICEUL „VASILE CONTA”, ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ – suspendarea cursurilor cu prezență fizică și desfășurarea cursurilor în sistem online;

-CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ – suspendarea cursurilor cu prezență fizică și desfășurarea cursurilor în sistem online;

-COLEGIUL NAȚIONAL „ȘTEFAN CEL MARE”, ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ – desfășurarea Programului Săptămâna verde;

-COLEGIUL TEHNIC „ION CREANGĂ”, ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ – desfășurarea Programului Școala Altfel;

-GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1, ORAȘ TÂRGU-NEAMŢ – desfășurarea Programului Școala Altfel;

-ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOMNEASCĂ, ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ – desfășurarea Programului Școala Altfel”, conform ISJ Neamț.

(G. S.)