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Soldații profesioniști de la Batalionului 634 Infanterie „Mareşal Józef Piłsudski” au jurat pentru patrie

de Sofronia Gabi

Într-un cadru festiv și emoționant, la sediul Batalionului 634 Infanterie „Mareşal Józef Piłsudski” din Piatra Neamţ, pe 16 octombrie a avut loc ceremonia depunerii jurământului militar de către militarii cursanți în cadrul programului de formare a soldaților gradați profesioniști. La acțiune au participat  locotenent-colonel Vasile Mironescu, reprezentantul Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt”, locotenent-colonel Silviu Veleșcu, comandantul Batalionului 634 Infanterie „Mareşal Józef Piłsudski”, preotul militar Daniel Dosoftei, militari din cadrul unității și membrii familiilor militarilor cursanți.

Soldații profesioniști de la Batalionului 634 Infanterie „Mareşal Józef Piłsudski” au jurat pentru patrie

Ceremonia militară s-a încheiat cu defilarea Drapelului de Luptă și a gărzii de onoare, a personalului unității și a militarilor care astăzi au depus jurământul. Jurământul militar este un act unic în viață, o adeziune sacră și responsabilă prin care militarii s-au angajat să pună țara, poporul și valorile naționale mai presus de ei înșiși.

Soldații profesioniști de la Batalionului 634 Infanterie „Mareşal Józef Piłsudski” au jurat pentru patrie

În fața celor prezenți la ceremonie militarii au rostit într-un glas jurământul:

Soldații profesioniști de la Batalionului 634 Infanterie „Mareşal Józef Piłsudski” au jurat pentru patrie

Eu, …, jur credință patriei mele, România.

Jur să-mi apăr țara, chiar cu prețul vieții.

Jur să respect Constituția, legile țării și regulamentele militare.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!

Soldații profesioniști de la Batalionului 634 Infanterie „Mareşal Józef Piłsudski” au jurat pentru patrie

 

Soldații profesioniști de la Batalionului 634 Infanterie „Mareşal Józef Piłsudski” au jurat pentru patrieFOTO Batalionului 634 Infanterie „Mareşal Józef Piłsudski”

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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