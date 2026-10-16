Soldații profesioniști de la Batalionului 634 Infanterie „Mareşal Józef Piłsudski” au jurat pentru patrie

Într-un cadru festiv și emoționant, la sediul Batalionului 634 Infanterie „Mareşal Józef Piłsudski” din Piatra Neamţ, pe 16 octombrie a avut loc ceremonia depunerii jurământului militar de către militarii cursanți în cadrul programului de formare a soldaților gradați profesioniști. La acțiune au participat locotenent-colonel Vasile Mironescu, reprezentantul Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt”, locotenent-colonel Silviu Veleșcu, comandantul Batalionului 634 Infanterie „Mareşal Józef Piłsudski”, preotul militar Daniel Dosoftei, militari din cadrul unității și membrii familiilor militarilor cursanți.

Ceremonia militară s-a încheiat cu defilarea Drapelului de Luptă și a gărzii de onoare, a personalului unității și a militarilor care astăzi au depus jurământul. Jurământul militar este un act unic în viață, o adeziune sacră și responsabilă prin care militarii s-au angajat să pună țara, poporul și valorile naționale mai presus de ei înșiși.

În fața celor prezenți la ceremonie militarii au rostit într-un glas jurământul:

„Eu, …, jur credință patriei mele, România.

Jur să-mi apăr țara, chiar cu prețul vieții.

Jur să respect Constituția, legile țării și regulamentele militare.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

FOTO Batalionului 634 Infanterie „Mareşal Józef Piłsudski”