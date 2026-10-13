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Șoferițe implicate în toate cele trei accidente raportate în Neamț. La Tașca, un tânăr este cel vinovat

de Popa Denisa

În toate cele trei evenimente rutiere raportate de polițiști în Neamț, între 9 și 12 octombrie, a fost implicată cel puțin o femeie aflată la volan. Situațiile au fost diferite: la Roznov, o șoferiță a lovit o adolescentă pe trecerea de pietoni, la Piatra Neamț, două conducătoare auto au fost implicate într-o coliziune, iar la Tașca, o femeie a fost rănită după ce mașina sa a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr.

La Roznov, o femeie de 73 de ani ar fi surprins și accidentat o minoră de 15 ani, care traversa regulamentar pe trecerea pentru pietoni. Accidentul s-a produs luni dimineață, pe DN 15, iar rezultatul testării șoferiței cu etilotestul a fost negativ. Mai multe detalii aici.Șoferițe implicate în toate cele trei accidente raportate în Neamț. La Tașca, un tânăr este cel vinovatLa Piatra Neamț, coliziunea de pe bulevardul Decebal s-a produs pe 9 octombrie și a implicat două conducătoare auto, de 51 și 23 de ani. Polițiștii spun că șoferița de 51 de ani ar fi pătruns în intersecție pe culoarea roșie a semaforului. Tânăra de 23 de ani a cerut asistență medicală trei zile mai târziu, acuzând dureri apărute după accident.

La Tașca, un tânăr de 19 ani din Bicaz-Chei ar fi efectuat o depășire pe un sector cu marcaj continuu și ar fi intrat în coliziune cu autoturismul condus de o femeie de 57 de ani. Aceasta a fost rănită și transportată la o unitate medicală. Ambii șoferi au fost testați pentru consumul de alcool, cu rezultate negative.

Polițiștii au deschis dosare penale în legătură cu evenimentele. În cazul de la Piatra-Neamț, cercetările continuă după ce tânăra a solicitat asistență medicală.

Denisa Popa

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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