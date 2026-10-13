Șoferițe implicate în toate cele trei accidente raportate în Neamț. La Tașca, un tânăr este cel vinovat

În toate cele trei evenimente rutiere raportate de polițiști în Neamț, între 9 și 12 octombrie, a fost implicată cel puțin o femeie aflată la volan. Situațiile au fost diferite: la Roznov, o șoferiță a lovit o adolescentă pe trecerea de pietoni, la Piatra Neamț, două conducătoare auto au fost implicate într-o coliziune, iar la Tașca, o femeie a fost rănită după ce mașina sa a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr.

La Roznov, o femeie de 73 de ani ar fi surprins și accidentat o minoră de 15 ani, care traversa regulamentar pe trecerea pentru pietoni. Accidentul s-a produs luni dimineață, pe DN 15, iar rezultatul testării șoferiței cu etilotestul a fost negativ. Mai multe detalii aici. La Piatra Neamț, coliziunea de pe bulevardul Decebal s-a produs pe 9 octombrie și a implicat două conducătoare auto, de 51 și 23 de ani. Polițiștii spun că șoferița de 51 de ani ar fi pătruns în intersecție pe culoarea roșie a semaforului. Tânăra de 23 de ani a cerut asistență medicală trei zile mai târziu, acuzând dureri apărute după accident.

La Tașca, un tânăr de 19 ani din Bicaz-Chei ar fi efectuat o depășire pe un sector cu marcaj continuu și ar fi intrat în coliziune cu autoturismul condus de o femeie de 57 de ani. Aceasta a fost rănită și transportată la o unitate medicală. Ambii șoferi au fost testați pentru consumul de alcool, cu rezultate negative.

Polițiștii au deschis dosare penale în legătură cu evenimentele. În cazul de la Piatra-Neamț, cercetările continuă după ce tânăra a solicitat asistență medicală.

Denisa Popa