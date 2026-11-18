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O schimbare importantă pentru conducătorii auto a fost adoptată de Parlament. Șoferii nu vor mai fi obligați să prezinte polițiștilor rutieri, în original, buletinul, permisul de conducere și certificatul de înmatriculare, dacă documentele au fost emise de autoritățile române.

Proiectul legislativ a primit votul final al deputaților și urmează să fie promulgat de președintele României pentru a putea intra în vigoare.

Potrivit noilor prevederi, conducătorii auto vor trebui să prezinte doar o copie a documentului de identitate, care poate fi atât în format fizic, cât și electronic. În schimb, pentru permisul de conducere și documentul de înmatriculare nu va mai fi necesară prezentarea nici măcar a unor copii.

Când se va aplica noua măsură

După promulgare și publicarea legii, autoritățile vor avea la dispoziție cel mult 90 de zile pentru actualizarea Regulamentului de aplicare a Codului rutier și punerea în aplicare a noilor prevederi.

În prezent, legislația obligă participanții la trafic să înmâneze polițistului rutier, la solicitarea acestuia, actul de identitate, permisul de conducere și documentul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului.

Nerespectarea acestei obligații poate fi sancționată contravențional.

Proiectul a fost inițiat de parlamentari USR, care au susținut că actuala reglementare impune cetățenilor o obligație formală inutilă, în condițiile în care poliția are posibilitatea să verifice electronic valabilitatea documentelor.Inițiatorii consideră că sancționarea șoferilor pentru simpla neprezentare fizică a documentelor este disproporționată și nu contribuie la creșterea siguranței rutiere.

Până la promulgarea legii și actualizarea normelor de aplicare, rămân valabile prevederile actuale ale Codului rutier.

Denisa POPA