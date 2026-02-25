Șoferii care nu își plătesc amenzile vor rămâne fără permis. Prevederea intră în vigoare de la 1 septembrie

„După expirarea a 105 zile de la constatarea contravenției, va interveni suspendarea permisului care se va face printr-o interconectare a MAI cu autoritățile locale.

Ministerul va fi înștiințat de către autoritatea locală că se poate ajunge la suspendarea permisului, pentru că nu s-a achitat amenda. Cetățeanul nu va trebui să predea permisul, dar în evidența MAI va apărea că permisul e retras sau suspendat. În momentul plății, în sistem apare că s-a plătit amenda, iar permisul nu mai e suspendat. Cetățeanul nu trebuie să facă nimic, statul lucrează pe acest sistem”, a explicat Cseke Attila.

Ordonanța de urgență prin care a fost adoptată această măsură, precizează că modificările vor intra în vigoare la 6 luni de la publicarea textului în Monitorul Oficial, deci probabil că termenul va fi de 1 septembrie.