Multe dintre accidentele produse în județul Neamț sunt cauzate de șoferii care consumă alcool înainte de a se urca la volan. Iar magistrații nemțeni au început să dea pedepse privative de libertate tot mai mari celor suprinși băuți în trafic.

Săptămâna aceasta doi dintre șoferii care au avut nesăbuința să se urce în mașină după ce au consumat alcool au fost conduși de polițiști la Penitenciarul Bacău pentru a-și executa pedepsele.

Este vorba despre un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din Icușești, care are de executat 1 an și 3 luni. Coleg de penitenciar îi va fi un alt nemțean, în vârstă de 53 de ani, din Zănești, care are de ispășit 2 ani și 5 luni, din același motiv: conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

A.C.