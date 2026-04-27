ACTUALITATENEAMȚ

Șoferi sub influența alcoolului și accidente în lanț în Neamț. O persoană și-a pierdut viața

de Popa Denisa

Polițiștii din județul Neamț au avut un sfârșit de săptămână aglomerat, cu mai mulți șoferi depistați sub influența alcoolului, accidente soldate cu victime și cazuri de violență și încălcări ale legii, cercetate în mai multe localități.

În ultimele zile, mai mulți conducători auto au fost opriți în trafic și testați cu aparatul etilotest, rezultatele indicând consum de alcool. La Roznov, doi bărbați de 62 și 50 de ani au fost depistați cu alcoolemii de 0,44 mg/l, respectiv 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat. În Borlești, o femeie de 58 de ani care conducea un motociclu a fost găsită cu 0,77 mg/l alcool pur, iar în Gârcina, un bărbat de 40 de ani aflat pe bicicletă avea o valoare de 1,01 mg/l. De asemenea, în Costișa, polițiștii au depistat un șofer de 32 de ani care conducea deși avea permisul suspendat.

Pe drumurile din județ s-au produs și mai multe accidente rutiere. La Răucești, o șoferiță de 39 de ani a pierdut controlul mașinii, a ieșit de pe carosabil și a ajuns într-un șanț, fiind deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. La Ștefan cel Mare, o coliziune între două autoturisme s-a soldat cu rănirea unei femei de 44 de ani. La Cotu Vameș, un accident provocat în timpul unei depășiri a rănit o adolescentă de 16 ani. În Borlești, o femeie a fost rănită după ce s-a răsturnat cu vehiculul pe care îl conducea.

Cel mai grav eveniment a fost înregistrat la Poiana Teiului, unde un bărbat de 59 de ani a căzut de pe o trotinetă electrică și, în ciuda intervenției medicale, a decedat. Polițiștii continuă cercetările pentru ucidere din culpă.

În planul faptelor de violență, un bărbat din Oniceni a fost arestat preventiv după ce a încălcat un ordin de protecție și s-a întors la domiciliul victimei, deși îi era interzis. Tot în Bodești, un conflict izbucnit într-o parcare s-a soldat cu agresiuni fizice, iar unul dintre bărbați a fost reținut pentru lovire și alte violențe și tulburarea ordinii publice.

Polițiștii continuă cercetările în toate aceste cazuri pentru dispunerea măsurilor legale.

Foto: ISU Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
