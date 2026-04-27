Șoferi profesioniști „fabricați” pe șpagă: cum funcționa rețeaua de la ARR Bacău

O schemă bine pusă la punct, în care atestatele de șofer profesionist se obțineau contra cost, a fost destructurată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, cu sprijinul polițiștilor de la Investigarea Criminalității Economice. În centrul anchetei se află un inspector examinator din cadrul Autorității Rutiere Române – Agenția Teritorială Bacău și un instructor auto, acuzați că au transformat examenul practic într-o formalitate pentru cei dispuși să plătească. Potrivit anchetatorilor, mecanismul era simplu și repetitiv: banii erau colectați înainte de probă, iar candidații „marcați” erau promovați indiferent de pregătire. Ceilalți, care refuzau să dea mită, erau respinși sistematic.

Sumele nu erau deloc neglijabile. În 2025, tariful ar fi fost de 1.000 de lei de persoană, iar din 2026 ar fi crescut la 1.500 de lei. În plus, pentru urgentarea eliberării atestatului, se mai plătea o „taxă” suplimentară, direct către examinator. Banii erau strânși de instructor, care întocmea liste cu semne distinctive pentru fiecare candidat, astfel încât examinatorul să știe exact pe cine trebuie să promoveze. Ulterior, sumele erau predate fie prin întâlniri directe, fie prin intermediul unor locuri prestabilite. Ancheta acoperă perioada septembrie 2025 – aprilie 2026, iar procurorii vorbesc despre un mod de operare impus chiar de examinator, care ar fi stabilit atât regulile, cât și cuantumul mitei.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate telefoane, documente și aproximativ 13.000 de euro, în diverse monede, sumă asupra căreia a fost instituit sechestru. Cei doi suspecți au fost inițial reținuți, iar ulterior plasați sub măsuri preventive diferite: instructorul auto se află sub control judiciar pentru 60 de zile, după depunerea unei cauțiuni de 50.000 de lei, în timp ce inspectorul ARR a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Procurorii au contestat deja decizia, solicitând arestarea preventivă. Ancheta este în desfășurare, iar procurorii iau în calcul și implicarea altor persoane în acest mecanism.